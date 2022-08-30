В окупованому Бериславі на Херсонщині вибухають військові склади росіян
В тимчасово окупованому Бериславі Херсонської області 30 серпня почали вибухати склади боєприпасів російських окупантів
Про це повідомляють у низці Telegram-каналів.
Повідомлення про вибухи у Бериславі підтвердило й Суспільне.
Окрім того, російське видання Медуза опублікувало кілька повідомлень про вибухи в тимчасово окупованому Херсоні.
"У Таврійську в районі залізничного вокзалу здіймається дим. У Херсоні, за непідтвердженими даними, ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту. За повідомленням очевидців, його обстріли удень", - пише Медуза.
- 30 серпня в адміністрації США розповіли, що надана Україні зброя призначена для контрнаступу на Півдні.
- 30 серпня розпочався новий етап контрнаступу ЗСУ на Херсонщині. Окупанти стягнули до кордонів України близько 400 літаків і 350 гвинтокрилів, готуючи, ймовірно, нову тактику проривів углиб українського повітряного простору.
- Від ранку 30 серпня в Херсоні лунали нові вибухи, а в області оголосили повітряну тривогу.
- Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про важкі бої на Херсонщині й закликав активніше допомагати ЗСУ дронами й автівками.
- Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич попросив мешканців Херсонщини дотримуватися правил безпеки та зберігати інформаційну тишу про дії Збройних Сил України.
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