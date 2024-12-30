Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол Турбулентність на Євро, страждання в Лізі націй та шанси у відборі ЧС. Яким був 2024 рік для збірної України
Огляд

Турбулентність на Євро, страждання в Лізі націй та шанси у відборі ЧС. Яким був 2024 рік для збірної України

Дмитро Марценишин
30 грудня, 2024 понедiлок
19:20
Футбол Михайло Мудрик, збірна України, Україна - Грузія

Збірна України з футболу у 2024 році не змогла вийти з групи на Євро, з труднощами потрапила до стикових матчів у Лізі націй та отримала суперників по кваліфікації чемпіонату світу - 2026

Зміст

Великі очікування 

На літо 2024 року українські вболівальники чекали з неабияким ентузіазмом. Збірна України у березні перемогла у стикових матах кваліфікації Євро-2024 Боснію і Герцеговину (2:1) та Ісландію (2:1) і вийшла до фінальної частини турніру. 

Там на неї чекала група зі збірними Бельгії, Румунії та Словаччини. Це давало  підстави для ентузіазму, адже принаймні двом останнім суперникам українці не поступалися в класі. Тож усі сподівалися щонайменше на вихід до плей-офф чемпіонату Європи. Власне саме таке завдання перед футболістами поставив президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. 

Віктор Циганков, збірна України, Євро-2024

Віктор Циганков, фото: Getty Images

Здавалося у Сергія Реброва для досягнення цієї мети є необхідний підбір виконавців. Андрій Лунін відіграв майже весь сезон за "Реал" через травму основного голкіпера мадридців Тібо Куртуа. Альтернативою у воротах був перший номер португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін.  В центрі оборони діяв один з кращих футболістів цього амплуа в англійської Прем'єр-лізі Ілля Забарний з "Борнмута", а зліва в захисті грав ще один представник АПЛ Віталій Миколенко з "Евертона".  

Справа в півзахисті великі надії покладалися на Віктора Циганкова, який провів блискучий сезон в чемпіонаті Іспанії за "Жирону", а зліва  - на Михайла Мудрика, за якого англійський "Челсі" заплатив "Шахтарю"  100 млн євро.  В атаці ж Сергій Ребров розраховував на ще одного футболіста каталонського клубу Артема Довбика, який став найкращим бомбардиром Ла Ліги. А з лави запасних був готовий допомогти команді Андрій Ярмоленко, який навіть у свої 35 років здавався ще здатним робити різницю на полі.

Невиправдані сподівання 

Георгій Судаков та Денніс Ман (праворуч), Румунія - Україна, Євро-2024

Георгій Судаков та Денніс Ман (праворуч), Румунія - Україна, Євро-2024, фото: Getty Images

Надії на вдалий виступ на чемпіонаті Європи не справдилися. Ще у товариському матчі з Молдовою травмувався Миколенко. По ходу турніру через ушкодження вилетіли Михайло Мудрик та Віктор Циганков. У підсумку збірна України провалила стартовий матч з Румунією (0:3). Команда Реброва поправила становище завдяки перемозі над Словаччиною (2:1). Але постала перед необхідністю у вирішальній грі в групі перемагати Бельгію. Із зірковою, хоча й розбалансованою, командою Доменіко Тедеско українці зіграли внічию 0:0. Попри те, що Україна набрала з усіма суперниками по 4 очка, саме вона посіла останню позицію та вибула з Євро. Причиною стала гірша різниця забитих та пропущених м'ячів, яку українці "зіпсували" у матчі з Румунією.  

За словами Реброва, команді на турнірі бракувало концентрації, а її лідери не виявили своїх найкращих якостей.  

"Я говорив футболістам, що турнір дуже швидкий, немає часу на розкачку. На мою думку, не тільки в матчі з Румунією наші лідери не показали свій справжній рівень. Зрозуміло, усі очікували іншого результату. Тренери, гравці — теж засмучені", - запевнив Ребров. 

Водночас він висловив переконання, що після розгромної поразки у стартовому матчі від румунів, команда зробила правильні висновки. 

"Вважаю, що після першого матчу в групі ми зробили правильні висновки. Але мені все ще важко пояснити, чому так сталося в грі з Румунією. Ми розібрали з гравцями той перший матч і вже в другому, зі Словаччиною, показали іншу мотивацію. Те саме стосується й поєдинку з Бельгією", - переконував Ребров. 

Старі проблеми

Андрій Ярмоленко, збірна України, Євро-2024

Андрій Ярмоленко, фото: Getty Images

Після невдачі на Євро новим викликом та шансом реабілітуватися для збірної України став виступ у Лізі націй. Наші футболісти в другому дивізіоні змагань потрапили до однієї групи зі ще трьома учасниками фінальної частини чемпіонату Європи - Албанією, Грузією та Чехією. 

Спочатку в турнірі, який провідні збірні сприймають не надто серйозно, перед українцями стояло завдання покращити свій рейтинг, аби опинитися серед сіяних під час жеребкування кваліфікації чемпіонату світу - 2026. 

Проте й у Лізі націй у команди Ребров знову все пішло не за сценарієм. Збірна постійно втрачала через травми важливих виконавців - Віктора Циганкова, Артема Довбика, Олександра Зінченка, Руслана Малиновського. 

Крім цього, для головного тренера все очевиднішою ставала необхідність пошуку заміни старим лідерам - Андрію Ярмоленку та Тарасу Степаненку, які останнім часом грають на колишньому високому рівні лише епізодично. 

Свіжа кров

Іван Калюжний (праворуч), Албанія - Україна

Іван Калюжний (праворуч), Албанія - Україна, фото: Getty Images

Збірна України й надалі не могла знайти свою гру та зазнала у вересні поразок у двох стартових матчах  Ліги націй - від Албанії (1:2) та Чехії (2:3). А Реброву довелося по ходу турніру міняти завдання та давати шанс новим футболістам.

Це дало й позитивні результати. На позиції опорного півзахисника добре себе зарекомендував Іван Калюжний з "Олександрії", який допоміг команді завершити перше коло перемогою над Грузією (1:0). На місці правого вінгера зіграв Олексій Гуцуляк з "Полісся", на протилежному фланзі з'явився його одноклубник - Олександр Назаренко. А справа у захисті дебютував Олексій Сич з "Руху".       

В другому колі Ліги націй збірна України зіграла внічию з Чехією (1:1) та Грузією (1:1) і перед останнім туром ризикувала навіть вилетіти до третього дивізіону змагань. Але врешті команда Реброва здолала у гостях Албанію (2:1) та фінішувала в групі другою слідом за Чехією. Після невдалого старту для українців все склалося більш-менш вдало і вони отримали право зіграти у стикових матчах за місце у лізі A з Бельгією, матчі з якою відбудуться у березні 2025 року. 

Плани на наступну осінь 

Артем Довбик (праворуч), Грузія - Україна

Артем Довбик (праворуч), Грузія - Україна, фото: Getty Images

Так чи інакше, до першого кошика під час жеребкування відбіркового турніру чемпіонату світу - 2026 збірна України не потрапила. Врешті вона опинилася в одній групі з Азербайджаном, Ісландією та переможцем чвертьфіналу Ліги націй між Францією та Хорватією, який також визначиться у березні. 

Якщо хорвати на Євро-2024 також не вийшли до плей-офф та загалом переживають далеко не найкращі свої часи, то французи завжди серед фаворитів. На чемпіонаті Європи - 2024 Франція дійшла до півфіналу, де її зупинили лише майбутні переможці турніру з Іспанії. А у Лізі націй виграли групу з Італією, Бельгією та Ізраїлем.  Щоправда, є й у команди Дідьє Дешама й суттєва втрата. Через конфлікт з головним тренером за збірну відмовився грати її лідер Кіліан Мбаппе, який заявив про бажання зосередитися на виступах за "Реал". Тож, якщо Дешам все ще очолюватиме французів восени 2025 року, коли стартує відбірковий турнір, один з найкращих форвардів світу за них не виступатиме. 

Велика втрата

Михайло Мудрик (праворуч), Україна - Чехія

Михайло Мудрик (праворуч), Україна - Чехія, фото: Getty Images

Українцям від проблем потенційного суперника не легше, адже Франція цілком здатна виставити хоч три рівноцінних склади, а у збірної України також є втрата. У грудні стало відомо, що позитивний тест на допінг здав Михайло Мудрик. Сам вінгер стверджує, що навмисне заборонених препаратів не виживав. Наразі у його справі триває дисциплінарне розслідування, від результатів якого залежить наскільки серйозним буде покарання. Якщо провину буде доведено, то дискваліфікація може сягнути й двох, і чотирьох років.  

Самій збірній через це санкції не загрожують, але Ребров пообіцяв, що УАФ боротиметься за Мудрика, адже для нашої команди важливий кожен гравець. 

"Ми підтримуватимемо гравця, будемо боротися за нього. І я тільки бажаю Михайлу терпіння, щоб він дійсно розумів, що ми його підтримуємо і зробимо усе, щоб цей термін був якомога менший", - сказав Ребров.

У будь-якому випадку, перед збірною України у відборі стоїть непроста задача. Раніше вона потрапила до фінальної частини ЧС лише одного разу - у 2006 році. У нинішній кваліфікації напряму путівки на ЧС-2026 отримають лише переможці груп. Команди, як фінішують другими, зіграють у плей-офф. Там, аби здобути путівку до США, Мексики та Канади, буде необхідно виграти два матчі - півфінальний та фінальний.   

Теги:
Статті
Новини
Спорт
Андрій Шевченко
Збірна України
Андрій Ярмоленко
Олександр Зінченко
Ліга націй
Сергій Ребров
Руслан Малиновський
Кіліан Мбаппе
Віктор Циганков
Андрій Лунін
Віталій Миколенко
Артем Довбик
Михайло Мудрик
Євро-2024
УАФ
Чемпіонат світу 2026
Читайте також:
27 грудня, 2024 п'ятниця
Яка в Україні найбільша область?
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Україна школа
Автор Тетяна Яворська
29 грудня, 2024 неділя
Реформа освіти: що зміниться для вчителів та учнів у 2025 році
Київ
+0.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.82
    Купівля 41.82
    Продаж 42.41
  • EUR
    Купівля 43.64
    Продаж 44.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
30 грудня
20:33
на фото: Майк Джонсон
Трамп виступив за переобрання Майка Джонсона спікером Палати представників
20:32
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Повернення військовополонених, нові механізми захисту прав військових та допомога від США. Колонка Сергія Згурця
20:01
OPINION
Про Ханукію на Майдані
19:58
волонтери податки
Зеленський продовжив дію податкових пільг для волонтерів і благодійників
19:56
долар євро валюта обмін
До держбюджету України цьогоріч надійшли $41,7 млрд зовнішнього фінансування: третина з них – гранти
19:32
зерно, зернова угода
Україна наростила експорт у 2024 році: ключовим торговельним партнером залишився ЄС
19:32
Оновлено
Україна повернула з полону 189 захисників
Бійці з Маріуполя, ЧАЕС і острова Зміїний: Україна повернула з полону 189 захисників
19:14
"Майже 3 роки тяжких випробувань": з російського полону повернулись 11 військовослужбовців бригади "Азов"
19:03
Роман Борщ
З російського полону повернувся колишній журналіст Еспресо Роман Борщ
18:57
Оновлено
Суд взяв під варту командира 211-ї бригади Побережнюка, якого підозрюють у покриванні знущань з військовослужбовців
18:53
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК в Україні
18:41
Окупанти обстріляли Нікопольщину: постраждав чоловік, є пошкодження
18:33
ЮНІСЕФ назвав 2024 рік одним із найгірших для дітей у зонах конфліктів
18:03
Фільм "БожеВільні" про каральну психіатрію в СРСР вийде на Netflix
18:03
Поліція назвала ім'я окупанта, який наказав вбити Ірину Фількину. Фото "жінки з червоним манікюром" стало символом звірств РФ у Бучі
18:01
OPINION
Газовий вузол. Чи битимуть росіяни по українській ГТС
18:00
модульне містечко на Рівненщині
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
17:55
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:53
Ексклюзив
Політична воля Баку в досить жорсткій формі витверезила росіян, - авіаексперт Хазан про катастрофу азербайджанського літака
17:51
Митрополиту УПЦ (МП) Іванову, який благословив окупантів на захоплення Ізюма, оголосили підозру
17:47
Володимир Зеленський і Ольга Решетилова
Зеленський призначив Ольгу Решетилову військовою омбудсменкою
17:47
Джоан Роулінґ
"Жодна дитина не народжується в неправильному тілі": Роулінг розкритикували через нову заяву про трансгендерів
17:46
Оновлено
Лідер нової сирійської адміністрації Ахмед аль-Шараа (справа) розмовляє з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою (ліворуч) під час зустрічі для сприяння зміцненню зв’язків між двома країнами. 30.12.2024, Дамаск, Сирія
Українська делегація в Дамаску зустрілася з новим фактичним лідером Сирії: говорили про встановлення довгострокових стратегічних відносин
17:32
ЗНО
Затверджено графік проведення національного мультипредметного тесту у 2025 році
17:24
Ексклюзив
транзит газу, газ
Підвищення тарифів на транспортування газу не вплине на кінцевого споживача, - експерт Гончар
17:14
Росія планує підняти два затонулі в Керченській протоці танкери на початку літа
17:13
на фото Верховна Рада України
Раді пропонують дозволити виїзд з України чоловікам до 24 років, які навчаються за кордоном
17:08
PR
Символ мужності та перемоги: Аврора запустила передпродаж іграшкової шаблі Івана Мазепи на AVRORA.UA
17:06
Російський газ
Газову голку майже зламано: з 1 січня 2025 року мають припинитися поставки російського газу до Європи територією України
16:49
У Білорусі стендап-коміка Славу Комісаренка заочно засудили до 6 років колонії за "наклеп на Лукашенка"
16:41
Оновлено
Україна США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,5 млрд. Держдеп розкрив вміст
16:37
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила дрони по Україні: ситуація ввечері 30 грудня
16:25
Сергій Марченко
Очільник Мінфіну Марченко розповів, чому влада підвищила податки та чи планує зробити це знову у 2025 році
16:19
ЗСУ
З початку доби на фронті сталося 104 боєзіткнення: ворог здійснив 30 атак на Покровському напрямку
16:16
"Гра в кальмара 2" очолила список найпопулярніших серіалів Netflix у 93 країнах
16:16
Новини компаній
Мільярд для бюджету та майже пів мільярда на благодійність: IDS Ukraine відзвітувала про зростання виторгу та вартості компанії
16:12
Міністр фінансів США Єллен
Мінфін США оголосив про передачу Україні $3,4 млрд додаткової бюджетної допомоги
16:04
"Заробляв на підлеглих, які не з'являлися на службу": ДБР повідомило про підозру заступнику командира 110-ї окремої механізованої бригади
16:04
Оновлено
Паулу Фонсека
"Мілан" звільнив Фонсеку та призначив нового головного тренера
16:01
OPINION
блог Павло Казарін
Два висновки з війни. І обидва правдиві
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV