Україна зіграла внічию проти Бельгії, але вилетіла з Євро-2024
У середу, 26 червня, збірна України зустрічалася з Бельгією у 3-му турі групового раунду Євро-2024, матч закінчився внічию 0:0
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Україна – Бельгія, який пройшов у Штутгарті, закінчився з рахунком 0:0. При цьому гравці нашої національної команди завдали 15 ударів по воротах суперника.
У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 бали. Такий випадок стався вперше в історії ЧЄ. Проте через різницю забитих-пропущених мʼячів Україна фінішувала останньою та не змогла вийти в плей-офф.
Румунія вийшла в 1/8 фіналу з першого місця, Бельгія - друга, а Словаччина - третя.
Євро-2024
Група E. 3-й тур
26 червня
Україна – Бельгія 0:0
Попередження: Довбик, 69 - Фас, 43
Україна: Трубін - Миколенко (Зінченко, 58), Матвієнко, Сваток (Ярмоленко, 81), Забарний, Тимчик - Бражко (Степаненко, 70), Судаков, Шапаренко (Ванат, 70) - Довбик, Яремчук (Малиновський, 70).
Бельгія: Кастельс, Кастань, Теат, Фас, Вертонген, Тілеманс (Мангаля, 62), Онана, Де Брюйне, Троссар (Карраско, 62), Доку (Бакайоко, 77), Лукаку (Опенда, 90).
Фото: Getty Images
Як Україна виступає на Євро-2024
Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.
21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.
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