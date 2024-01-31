В Україну прибула заступниця держсекретаря США Нуланд

Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Вітаю з поверненням в Україну заступницю державного секретаря США з політичних питань Вікторію Нуланд", - написала вона.

За словами посла, сьогодні Нуланд зустрінеться з урядовими лідерами, ветеранами та громадянським суспільством, "щоб підкреслити спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні".