В Україну прибула заступниця держсекретаря США Нуланд
У середу, 31 січня, до української столиці вдруге за час повномасштабного вторгнення РФ приїхала заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд
Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.
"Вітаю з поверненням в Україну заступницю державного секретаря США з політичних питань Вікторію Нуланд", - написала вона.
За словами посла, сьогодні Нуланд зустрінеться з урядовими лідерами, ветеранами та громадянським суспільством, "щоб підкреслити спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні".
- Заступниця державного секретаря США приїжджала в Київ на початку грудня 2022 року. Тоді вона два дні перебувала в Україні та зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, прем'єром Денисом Шмигалем, головою ОП Андрієм Єрмаком, багатьма іншими міністрами, топчиновниками, представниками громадянського суспільства, а також приватним бізнесом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.64 Купівля 37.64Продаж 38.2
- EUR Купівля 40.82Продаж 41.7
- Актуальне
- Важливе