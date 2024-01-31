Україна отримає керовані бомби GLSDB від Boeing, - Politico

Про це повідомляє Politico з посиланням на двох американських чиновників і двох інших людей, обізнаних з ходом переговорів.

Зазначається, що Пентагон успішно випробував нову зброю для України, яка отримає свою першу партію наземних бомб малого діаметра й великої дальності, виготовлену компанією Boeing. Анонімні джерела видання стверджують, що цієї бомби навіть у США немає на озброєнні.

Очікується, що нова бомба, яка може пролетіти майже 160 км, буде "значним потенціалом для України", сказав один із американських чиновників.

"Це дає їм глибший ударний потенціал, якого вони не мали, це доповнює їхній арсенал далекобійного вогню", - додав чиновник.

Зброя, спільно розроблена компаніями Boeing і Saab, складається з високоточної 250-фунтової бомби, прикріпленої до ракетного двигуна і випущеної з різних наземних пускових установок. Збройні сили США мають подібну версію бомби, яка запускається з повітря, але версії наземного запуску ще немає в арсеналі США.

Україна стане першою країною, яка використає цю бомбу в бойових діях, що зробить це критичним випробуванням для інших країн, які закуповують боєприпаси великої дальності після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, йдеться у повідомленні.

Коментар Пентагону

Натомість Міноборони США сказало, що не робитиме офіційних заяв щодо термінів постачань бомб GLSDB, однак підтвердило, що це заплановані в рамках Ініціативи сприяння безпеці України

"Стосовно бомб малого діаметра - як ми заявили ще минулого року, ми забезпечимо Україну GLSDB в межах наших зусиль, які фінансуються Ініціативою сприяння безпеці України (USAI)", - заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер у коментарі Укрінформу.

За його словами, з міркувань оперативної безпеки "ми (в Пентагоні – ред.) не будемо підтверджувати конкретні терміни - ми залишимо Україні право повідомляти про будь-які постачання".

Речник додав, що Пентагон продовжує тісно співпрацювати з галузевими партнерами в оборонній сфері, а також з українською стороною, щоб гарантувати постачання нашій країні озброєнь за програмою USAI якомога швидше.

Довідково. GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, дослівний переклад - бомба малого діаметра наземного запуску) – це малогабаритний високоточний боєприпас. Його називають "розумною бомбою" або "крилатою бомбою".

GLSDB поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26. Такий снаряд може вражати цілі на відстані до 150 кілометрів. Для наведення на ціль зброя використовує супутникову систему позиціювання (GPS) та інерціальну навігаційну систему.