Постачання Україні далекобійних ракет США перенесли на наступний рік, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела в Пентагоні.

Зазначається, що поставка GLSDB компанією Boeing відбудеться наприкінці грудня, після чого ще буде кілька місяців випробувань перед відправкою в Україну вже у 2024 році.

Українським захисникам потрібні GLSDB для того, щоб вражати цілі на удвічі більшій відстані, яку досягають ракети HIMARS, і змусить Росію перемістити свої постачання ще далі від лінії фронту.

GLSDB керується за допомогою GPS, може долати електронні перешкоди, використовуватися за будь-яких погодних умов і також може бути використана проти бронетехніки.