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Головна Війна з Росією Постачання Україні далекобійних ракет США перенесли на наступний рік, - Reuters

Постачання Україні далекобійних ракет США перенесли на наступний рік, - Reuters

1 грудня, 2023 п'ятниця
06:49
Війна з Росією Крилаті бомби GLSDB

Сполучені Штати перенесли на наступний рік постачання Україні великої партії реактивних бомб малого діаметра наземного базування GLSDB, адаптованих для завдання ударів на дальність близько 160 км

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела в Пентагоні.

Зазначається, що поставка GLSDB компанією Boeing відбудеться наприкінці грудня, після чого ще буде кілька місяців випробувань перед відправкою в Україну вже у 2024 році.

Українським захисникам потрібні GLSDB для того, щоб вражати цілі на удвічі більшій відстані, яку досягають ракети HIMARS, і змусить Росію перемістити свої постачання ще далі від лінії фронту.

GLSDB керується за допомогою GPS, може долати електронні перешкоди, використовуватися за будь-яких погодних умов і також може бути використана проти бронетехніки.

  • Посилення протиповітряної оборони України, забезпечення захисту критично важливих об’єктів інфраструктури, а також посилення стійкості енергомережі України є трьома ключовими напрямами підтримки українців з боку США в зимовий період.
США
допомога Україні
допомога США Україні
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