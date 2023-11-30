У адміністрації Байдена назвав три головні напрями допомоги Україні у зимовий період

Про це заявив у четвер під час пресбрифінгу в Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Минулої зими Росія намагалася знищити критично важливу інфраструктуру України, енергетичну інфраструктуру, та позбавити український народ доступу до тепла й електроенергії в найхолоднішу пору року. Росія намагалася зламати волю українського народу, але це, звісно, їй не вдалося", - зауважив представник Білого дому.

За його словами, очікується, що РФ не полишить таких спроб і цієї зими. Про це свідчать, зокрема, атаки РФ в останні дні за допомогою дронів і ракет по Києву та інших українських містах.

У цьому зв’язку Кірбі нагадав, що США й Україна, а також інші союзники й партнери працювали впродовж останніх місяців над тим, як відповісти на цей виклик.

"Перед нинішньою зимою президент Байден і радник з питань нацбезпеки Салліван доручили уряду США визначити пріоритетом такі ж зусилля, як і минулого року. Тому ми зосередилися на просуванні трьох ключових напрямів", - наголосив представник Білого дому.

По-перше, за його словами, США разом з іншими країнами продовжать працювати над зміцненням можливостей української ППО, "щоби вони могли збивати російські ракети та іранські безпілотники, націлені на критичну інфраструктуру". Саме тому в останніх пакетах допомоги Україні були надані додаткові системи Patriot, Hawk, Avenger та інші засоби.

"По-друге, ми допомагаємо Україні зміцнювати її критичну енергетичну інфраструктуру", - продовжив Кірбі.

У цьому контексті він зазначив, що українцям було передане спеціальне захисне обладнання, в тому числі, спеціальні сітки, арматура та бар’єри HESCO для захисту важливих об’єктів.

"І, по-третє, ми надаємо Україні резервне обладнання та матеріали, в тому числі, високовольтні автотрансформатори, промислові паливні генератори та мобільне автономне обладнання, щоб підвищити стійкість і запобігти втратам тепла й електроенергії",- наголосив представник Білого дому.

Він нагадав, що Сполучені Штати очолюють коаліцію з понад 50 країн, які допомагають Україні. Крім того, минулої зими з цією метою була заснована Координаційна група з питань енергетики G7+, яка збирається та ухвалює рішення на регулярній основі.