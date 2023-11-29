Білий дім оприлюднив суми, які інвестуються в економіку США завдяки військовій допомозі Україні

Про це пише Politico.

Зокрема, у документах Білого дому, які надаються конгресменам, йдеться про те, що компанії в Пенсильванії отримали $2,36 млрд на виробництво зброї та боєприпасів. В Техасі отримали $1,45 млрд, а в Аризоні – $2,2 млрд.

Акцент на цих штатах зроблено невипадково, адже 18 конгресменів з Техасу, та шестеро з Пенсильванії та Аризони не підтримували безпекову допомогу Україні.

Адміністрація президента США Джо Байдена за допомогою розповсюдження даних про інвестиції, які отримують компанії в цих штатів від допомоги Києву, намагаються переконати парламентарів та громадськість у необхідності підтримати Україну та Ізраїль.

У колонці Washington Post за авторством Марка Тіссена йдеться, що майже 90% коштів, які виділяються на допомогу Києву інвестуються в економіку США.

Вони не надходять безпосередньо в Україну, а використовуються в штатах для створення нової зброї або заміни надісланої партнерам із запасів.

Наразі існує щонайменше 117 виробничих ліній в 31 штаті та 71 місті США, де американські робітники працюють над виробництвом систем озброєння для України. В цьому списку не враховуються постачальники деталей та мікросхем або виробники іншої продукції, потрібної Україні, таких як прилади нічного бачення та медичне обладнання.