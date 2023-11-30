У сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів

Про це йдеться сайт сенату дому.

Сенатори США представили законопроєкт, який дозволить уряду США швидше конфіскувати активи російських олігархів, які потрапили під санкції. Доходи від цих активів будуть спрямовані на відновлення України.

"Цей закон забезпечує чіткий механізм для прискорення конфіскації незаконних активів, пов'язаних з Путіним, та переведення цих коштів на підтримку України. Путін та його поплічники нестимуть відповідальність за заподіяні ними смерті та руйнування", - заявив конгресмен Вілсон, один із творців закону.

Російські олігархи, які перебувають у тісному зв'язку з російським урядом, допомагали фінансувати війну проти України. Закон, який спрощує конфіскацію їхніх незаконно нажитих активів, допоможе Україні відновитись після конфлікту.

"Надавши необхідні повноваження правоохоронним органам США, законопроєкт дозволить швидко конфіскувати суперяхти, літаки, особняки, пентхауси та інші розкішні активи, що належать партнерам Путіна щодо конфлікту, щоб підтримати відважних українських борців за свободу", - заявив сенатор Блюменталь.

Законопроєкт спростить конфіскацію активів російських олігархів та інших осіб, пов'язаних із російським урядом, незалежно від їхньої вартості. Крім того, законопроєкт гарантує, що всі кошти, одержані від конфіскації цих активів, будуть спрямовані на відновлення України.