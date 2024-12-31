Багаторічні зґвалтування Жизель Пеліко у Франції: 17 засуджених оскаржили вироки
У Франції 17 чоловіків, яких засудили у справі про багаторічні зґвалтування Жизель Пеліко оскаржили вироки
Про це інформує BBC.
Адвокатка засудженого до 20 років чоловіка Жизель Пеліко Домініка повідомила, що він не подаватиме апеляцію, бо визнав свою провину і не хоче завдавати "нових випробувань" колишній дружині.
Втім, 17 з 49 чоловіків, які були засуджені за зґвалтування або сексуальне насильство над жінкою заявили, що подаватимуть апеляцію.
Серед тих, хто оскаржуватиме вирок, 30-річний Шарлі Арбо, якого засудили до 13 років ув'язнення за шість зґвалтувань Пеліко, коли йому було близько 20 років. Апеляції також подали 43-річний будівельник Сімоне Мекенезе та 55-річний медбрат Редуан Ель Фаріхі, які були засуджені до дев'яти та восьми років відповідно.
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Багато з засуджених стверджують, що Домінік Пеліко маніпулював ними, оскільки вони не знали, що його дружина не давала згоди на зґвалтування.
Згідно з французьким законодавством, новий судовий процес має відбутися протягом наступних 12 місяців. Однак, на відміну від першого процесу, там будуть присутні три судді й суд присяжних, який складатиметься з дев'яти представників громадськості.
Адвокат Жизель Пеліко повідомив, що хоч жінка і не зобов'язана бути присутньою на судовому процесі, вона "зустрінеться з тими, хто подав апеляцію; вона не боїться цього, хоча, очевидно, хотіла б, щоб все закінчилося".
- 19 грудня суд у Франції оголосив вирок чоловіку, який організував десятки зґвалтувань наразі колишньої дружини незнайомцями. Його засудили до 20 років ув'язнення.
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