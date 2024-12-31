Багаторічні зґвалтування Жизель Пеліко у Франції: 17 засуджених оскаржили вироки

Про це інформує BBC.

Адвокатка засудженого до 20 років чоловіка Жизель Пеліко Домініка повідомила, що він не подаватиме апеляцію, бо визнав свою провину і не хоче завдавати "нових випробувань" колишній дружині.

Втім, 17 з 49 чоловіків, які були засуджені за зґвалтування або сексуальне насильство над жінкою заявили, що подаватимуть апеляцію.

Серед тих, хто оскаржуватиме вирок, 30-річний Шарлі Арбо, якого засудили до 13 років ув'язнення за шість зґвалтувань Пеліко, коли йому було близько 20 років. Апеляції також подали 43-річний будівельник Сімоне Мекенезе та 55-річний медбрат Редуан Ель Фаріхі, які були засуджені до дев'яти та восьми років відповідно.

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Багато з засуджених стверджують, що Домінік Пеліко маніпулював ними, оскільки вони не знали, що його дружина не давала згоди на зґвалтування.

Згідно з французьким законодавством, новий судовий процес має відбутися протягом наступних 12 місяців. Однак, на відміну від першого процесу, там будуть присутні три судді й суд присяжних, який складатиметься з дев'яти представників громадськості.

Адвокат Жизель Пеліко повідомив, що хоч жінка і не зобов'язана бути присутньою на судовому процесі, вона "зустрінеться з тими, хто подав апеляцію; вона не боїться цього, хоча, очевидно, хотіла б, щоб все закінчилося".