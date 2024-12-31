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ДСНС: у новорічну ніч по всій Україні чергуватимуть понад 7 тис. рятувальників

Ольга Бабишена
31 грудня, 2024 вiвторок
03:36
Суспільство

У новорічну ніч в Україні чергуватимуть понад сім тисяч рятувальників та більш ніж 2 тисячі одиниць техніки

Зміст

Про це інформує ДСНС. 

"У новорічну ніч понад 7 тисяч рятувальників та більш ніж 2 тисячі одиниць техніки ДСНС чергуватимуть по всій Україні, щоб за лічені хвилини допомогти кожному, хто цього потребує", - йдеться у повідомленні. 

Рятувальники закликали людей дотримуватися правил та дбати про себе і рідних, щоб уникнути надзвичайних ситуацій.

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  • Цього року Різдво та новорічні свята в Києві відбудуться без масових зібрань, ярмарків і розваг та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії. 
Теги:
Новини
Україна
ДСНС
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