ДСНС: у новорічну ніч по всій Україні чергуватимуть понад 7 тис. рятувальників

Про це інформує ДСНС.

"У новорічну ніч понад 7 тисяч рятувальників та більш ніж 2 тисячі одиниць техніки ДСНС чергуватимуть по всій Україні, щоб за лічені хвилини допомогти кожному, хто цього потребує", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликали людей дотримуватися правил та дбати про себе і рідних, щоб уникнути надзвичайних ситуацій.

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