ДСНС: у новорічну ніч по всій Україні чергуватимуть понад 7 тис. рятувальників
У новорічну ніч в Україні чергуватимуть понад сім тисяч рятувальників та більш ніж 2 тисячі одиниць техніки
Про це інформує ДСНС.
"У новорічну ніч понад 7 тисяч рятувальників та більш ніж 2 тисячі одиниць техніки ДСНС чергуватимуть по всій Україні, щоб за лічені хвилини допомогти кожному, хто цього потребує", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники закликали людей дотримуватися правил та дбати про себе і рідних, щоб уникнути надзвичайних ситуацій.
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- Цього року Різдво та новорічні свята в Києві відбудуться без масових зібрань, ярмарків і розваг та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії.
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