Повернення військовополонених, нові механізми захисту прав військових та допомога від США. Колонка Сергія Згурця

Повернення військовополонених

Сьогодні у нас гарна доба з приводу чудових новин. Насамперед почну з того, що сьогодні, 30 грудня, до України повернулося 189 українських військовополонених, які тривалий час перебували в російському полоні. Це військові захисники з Азовсталі, Маріуполя, Чорнобильської АЕС та острова Зміїного. Серед них є нацгвардійці, представники Військово-морських сил та Збройних сил України. Вони пережили жахіття російського полону, але зараз вдома.

Кожного разу, коли я дивлюся на ці обличчя, розумію, наскільки важкими були місяці та роки їхнього перебування в полоні, з якою неймовірною радістю вони повертаються додому напередодні Нового року.

Україна повернула з полону 189 захисників, Фото: Володимир Зеленський

Про захист прав військовослужбовців та членів їхніх сімей

Друга новина стосується захисту прав та інтересів військовослужбовців. Сьогодні Володимир Зеленський підписав рішення про запровадження Уповноваженого президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. На цю посаду було призначено Ольгу Решетилову – відому правозахисницю та волонтерку, яка має повагу серед журналістів, волонтерів, людей, які опікуються проблематикою захисту українських військовослужбовців.

Сподіваюсь, що Ольга Решетилова зможе впливати на те, щоб у війську було більше справедливих рішень. Тому що, починаючи з 2022 року, кількість звернень до Уповноваженого з прав людини суттєво зросла. У 2022 році таких звернень було близько 300, у 2023 році кількість звернень зросла до 800, а за 11 місяців 2024 року їхня кількість перевищила 1000.

Здебільшого це скарги на порушення прав військових з боку військових частин або керівництва військових частин. Це вкрай важливий елемент для того, щоб забезпечити стійкість нашого суспільства шляхом відновлення справедливості у війську. Вважаю, що Ольга Решетилова впорається з цим завданням, яке є новим та вкрай відповідальним щодо інтересів військовослужбовців та їхніх сімей.

Військова допомога від США

Третя гарна новина стосується військової допомоги від США. Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні обсягом $2,5 млрд. Найбільшим в історії був пакет $6 млрд.

Пакет на $2,5 млрд складається з двох частин: $1,25 млрд – це зброя і техніка із запасів Пентагону, які можуть бути швидко передані до Збройних Сил України. Це засоби та ракети до систем ППО, боєприпаси, протитанкові засоби, також ЗРК середньої дальності Hawk, значна кількість бронетехніки, яка вкрай потрібна нашим бригадам на полі бою.

Друга частина цього пакету – $1,22 млрд за напрямком USAI. Це кошти, що скеровуються на виготовлення нової зброї. Це підписання контрактів з американськими виробниками озброєння, які потім постачатимуть цю зброю до американської армії для компенсації тих арсеналів, які були передані українській армії, або для виготовлення нової зброї безпосередньо для української армії.

Кількість озброєння та сума, яка мала бути поставлена Україні в межах контрактів на нову зброю, вже використані. З тих залишків, які ще є в США, в межах $2,5 млрд, можуть бути передані дещо пізніше. Сподіваюся, що адміністрація Байдена в січні докладе зусиль, аби максимальна кількість грошей, що була скерована на підтримку України, надійшла до ЗСУ або була законтрактована на американських підприємствах, які постачатимуть цю зброю у 2025-2026 роках.

Ситуація на фронті

А далі будемо говорити про те, що відбувається на лінії фронту. Саме там потрібні й зброя, і ті рішення, від яких залежить підвищення нашої стійкості оборони. Один з таких напрямків, де зараз наші військові демонструють стійкість оборони та навіть проводять контратаки, - це Бахмутський напрямок, а точніше - захист Часового Яру.

Іван Петричак, представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила з Часового Яру Бахмутського напрямку, розповів, що кожного дня відбуваються штурми противника. Слід зазначити, що під час штурмів ворог застосовує не тільки стрілецьку зброю, а й активно використовує артилерію.

Карта бойових дій за 11-18 грудня, Мапа: Еспресо

Ситуація на Часівярському напрямку в зоні відповідальності 24-ї ОМБр є дуже непростою, загарбник не відмовляється від своїх планів, хоче перейти за канал та продовжує нав'язувати стрілецькі бої. Українські захисники стримують ворога, який докладає чималих зусиль. Якщо раніше ми говорили, що проти нас тут стоїть 98-ма дивізія, в складі якої щонайменше дві бригади, то тепер бачимо, що противник постійно відновлює свої втрати, також посилює підрозділи новими штурмовими загонами та окремими батальйонами. Тобто ворог зараз накопичується і намагається максимально на нас впливати.

Військовослужбовець зазначив, що кількість ворожих штурмів збільшилася, якщо порівнювати з інтенсивністю попередніх тижнів. Окупанти продовжують застосувати тактику малих груп, які можуть між собою спільно діяти, тобто паралельно може бути й п'ять таких груп. Крім того, штурми противника постійні та масові.

Представник пресслужби 24-ї ОМБр додав щодо ситуації навколо вогнетривкого заводу, то ситуація там суттєво не змінилася. Ворог розуміє, що цей завод – це бетонні споруди, які він міг би застосовувати як свої укріплення та накопичувати там свої сили для подальшого наступу на місто. Противник застосовує велику кількість дронів, скидів, артилерії, але попри всі складнощі українські підрозділи утримують і вогнетривкий завод, і рубежі 24-ї ОМБр.

Петричак зауважив, що загарбник під час штурмів робить ставку на піхоту, але й застосовує бронетехніку. Час від часу окупанти задіюють у великій кількості БМД. Крайній раз у черговій спробі штурму було знищено 7 таких ворожих машин. Російські вояки застосовують і колісну, і гусеничну техніку, але це все закінчується втратами для окупантів. Українські оборонці використовують дієві методи, про які говорити не варто, бо саме це має відчути ворог на полі бою.

Зброя і технології

Є гарна новина, що зараз тривають випробування німецького дрона на українському полігоні. Цей зенітний дрон розроблений німецькою компанією Tytan, який має полювати на російські "шахеди", "орлани" та ZALA. Попередні випробування, які проходили 11 грудня у Німеччині, підтвердили можливості перехоплювати швидкісні цілі цим дроном. Нині відбуваються повторні підтверджувальні випробування, аби пересвідчитися, що ці дрони дійсно можуть знищувати "шахеди".

Дрон не є великим - вага 5 кг, а бойова частина - 1 кг. Цей безпілотник може розвивати швидкість 300 км/год, яка вважається достатньою для перехоплення "шахедів" та інших ворожих дронів. Дрон німецької розробки запускається з контейнера, що створює гнучку систему застосування, тобто це може бути контейнер, який розташований на ділянках маршруту просування російських дронів або навіть може установлюватися на бронетехніку.

Зараз обговорюються питання можливості взаємодії з нашими підприємствами щодо спільного виготовлення такого дрона. А також темою обговорень є і питання, щоб здобутки України у царині штучного інтелекту, які дозволяють цьому дрону здійснювати автоматичні атаки на ворожу ціль навіть під впливом РЕБ, об'єднати з німецькими розробниками. Думаю, що це буде гарний системний продукт. Питання полягає у тому, щоб максимально швидко створити умови для розширення виробництва цих дронів, знайти на це кошти, щоб такі дрони невдовзі з'явилися на оснащенні наших Сил оборони.