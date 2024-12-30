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США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $2,5 млрд

Марія Науменко
30 грудня, 2024 понедiлок
13:33
Світ Україна США

У понеділок, 30 грудня, президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні вартістю 2,5 млрд доларів

Зміст

Про це інформує Білий дім.

"Сьогодні я з гордістю оголошую про виділення майже 2,5 млрд доларів на безпекову допомогу Україні, оскільки український народ продовжує захищати свою незалежність і свободу від російської агресії", - наголосив Байден.

Новий пакет допомоги включає додаткові 1,25 млрд доларів для українських військових та 1,22 млрд доларів в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI).

За його словами, ці кошти нададуть Україні "як негайний приплив сил і засобів, які вона продовжує ефективно використовувати на полі бою, так і довгострокові поставки засобів протиповітряної оборони, артилерії та інших критично важливих систем озброєнь".

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"Як я і обіцяв на початку цього року, міністерство оборони вже виділило всі кошти, що залишилися, виділені конгресом в рамках програми USAI, і моя адміністрація повністю використовує кошти, виділені конгресом на підтримку скорочення американської техніки для України", - додав Байден.

Крім того, президент США доручив своїй адміністрації продовжувати якнайшвидше нарощувати обсяги допомоги Україні, "включаючи виведення застарілого американського обладнання для України, швидку доставку його на поле бою, а потім відродження оборонно-промислової бази США для модернізації та поповнення наших запасів новими видами озброєнь". 

"Міністерство оборони доставляє сотні тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень броньованих машин, які посилять Україну в умовах зими.  За моєю вказівкою Сполучені Штати продовжуватимуть невпинно працювати над зміцненням позицій України у цій війні протягом решти мого перебування на посаді", - підсумував він.

  • Днем раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у понеділок, 30 грудня, Україна очікує від Сполучених Штатів "важливе рішення" щодо підтримки українських сил.
Теги:
Новини
Україна
Президент США
Джо Байден
Війна з Росією
США
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