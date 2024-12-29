Що з американськими грошима для України
Нещодавно ключовою новиною в США було ухвалення проміжного бюджету для уникнення шатдауну буквально за лічені години до дедлайну
Сенат, відповідно, своє голосування змушений був провести вже після дедлайну. З одного боку, це очевидний позитив — будь-які струси та нестабільності американської економіки розійшлися б по всіх міжнародних ринках.
З іншого боку, це знову відтягує загальний бюджетний процес — згідно з заявами спікера Джонсона, почати голосувати за всі проєкти хочуть, звісно ж, після інавгурації Трампа і за його прямої подачі. Щодо нашого бюджету ситуація ще має декілька цікавих аспектів.
По-перше, є залишки від попереднього пакета (за різними оцінками, від 6 до 7,5 млрд доларів, які через бюрократичні зволікання можуть перейти до адміністрації Трампа). По-друге, є новий пакет від адміністрації Байдена до кінця року (за їхніми словами, близько 8 млрд, але з їхніми темпами нових пакетів сума виглядає малодосяжною). По-третє, є проєкт поточної адміністрації на майже 44 млрд, який точно піде в спадок наступній адміністрації.
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Не викликає сумнівів, що на фоні заяв Трампа в останніх інтерв'ю про необхідність підтримки України для проведення переговорів хоч в якомусь форматі, але пакет підтримки буде ухвалений.
Ухвала ця відбудеться в межах загального бюджетного процесу, який набере обертів після 20 січня. Який саме це буде пакет, поки не ясно, проте Джонсон коментував виключно великий пакет у 44 млрд (що тішить).
Єдине, що, з моєї точки зору, може зараз затримати цей процес, — це зустріч Путіна і Трампа. Видається так, що вимога зменшити підтримку України буде в кремлівського диктатора ключовою, бо вона є деескалаційною, з його погляду, і грає в межах частини повідомлень, які озвучував Трамп протягом президентських перегонів.
Тому саме зараз дуже і дуже потрібно працювати по лінії Келлога, по лінії особистих контактів із Трампом, і по лінії суспільних комунікацій щодо наших пріоритетів на можливих перемовинах.
Про автора. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"
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