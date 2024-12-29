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OPINION

Що з американськими грошима для України

Олександр Краєв
29 грудня, 2024 неділя
10:00
Погляд блог Олександр Краєв

Нещодавно ключовою новиною в США було ухвалення проміжного бюджету для уникнення шатдауну буквально за лічені години до дедлайну

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Сенат, відповідно, своє голосування змушений був провести вже після дедлайну. З одного боку, це очевидний позитив — будь-які струси та нестабільності американської економіки розійшлися б по всіх міжнародних ринках. 

З іншого боку, це знову відтягує загальний бюджетний процес — згідно з заявами спікера Джонсона, почати голосувати за всі проєкти хочуть, звісно ж, після інавгурації Трампа і за його прямої подачі. Щодо нашого бюджету ситуація ще має декілька цікавих аспектів.

По-перше, є залишки від попереднього пакета (за різними оцінками, від 6 до 7,5 млрд доларів, які через бюрократичні зволікання можуть перейти до адміністрації Трампа). По-друге, є новий пакет від адміністрації Байдена до кінця року (за їхніми словами, близько 8 млрд, але з їхніми темпами нових пакетів сума виглядає малодосяжною). По-третє, є проєкт поточної адміністрації на майже 44 млрд, який точно піде в спадок наступній адміністрації. 

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Не викликає сумнівів, що на фоні заяв Трампа в останніх інтерв'ю про необхідність підтримки України для проведення переговорів хоч в якомусь форматі, але пакет підтримки буде ухвалений. 

Ухвала ця відбудеться в межах загального бюджетного процесу, який набере обертів після 20 січня. Який саме це буде пакет, поки не ясно, проте Джонсон коментував виключно великий пакет у 44 млрд (що тішить). 

Єдине, що, з моєї точки зору, може зараз затримати цей процес, — це зустріч Путіна і Трампа. Видається так, що вимога зменшити підтримку України буде в кремлівського диктатора ключовою, бо вона є деескалаційною, з його погляду, і грає в межах частини повідомлень, які озвучував Трамп протягом президентських перегонів. 

Тому саме зараз дуже і дуже потрібно працювати по лінії Келлога, по лінії особистих контактів із Трампом, і по лінії суспільних комунікацій щодо наших пріоритетів на можливих перемовинах.

Джерело

Про автора. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
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Україна
бюджет
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
допомога США Україні
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