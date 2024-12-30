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ЮНІСЕФ назвав 2024 рік одним із найгірших для дітей у зонах конфліктів

Юлія Юліна
30 грудня, 2024 понедiлок
18:33
Суспільство

Понад 473 млн дітей — більше ніж одна шоста частина неповнолітніх у світі — сьогодні проживають у районах, що постраждали від конфліктів

Зміст

Таких висновків дійшов ЮНІСЕФ, проаналізувавши останні доступні дані й глобальні тенденції.

Фонд зазначає, що вплив збройних конфліктів на дітей у всьому світі досяг найбільш руйнівного і, ймовірно, рекордного рівня у 2024 році.

"Більше дітей, ніж будь-коли раніше, живуть у зонах бойових дій або були змушені покинути свої домівки через конфлікти та насильство. Права рекордної кількості дітей порушено у зв’язку з конфліктами, зокрема через вбивства й поранення, втрату доступу до освіти, відсутність життєво важливих вакцин і критичне недоїдання. Очікується, що їхня кількість лише зростатиме", - йдеться у звіті.

ЮНІСЕФ наголошує: світ наразі переживає найбільшу кількість конфліктів із часів Другої світової війни. Станом на кінець 2023 року 47,2 млн дітей були переміщені через конфлікти та насильство, а тенденції 2024 року свідчать про подальші переміщення через посилення конфліктів, зокрема на Гаїті, в Лівані, М'янмі, Палестині та Судані. Діти становлять 30% світового населення, але серед біженців їхня частка досягає 40%, а серед внутрішньо переміщених осіб — 49%. У країнах, що постраждали від конфліктів, понад третина населення живе в умовах бідності (34,8%) порівняно з трохи більше ніж 10% у країнах, яких конфлікти не зачепили.

У Фонді підкреслили: така ситуація з кричущим порушенням прав дітей не має стати новою нормою.

"За майже всіма показниками 2024 рік став одним із найгірших для дітей у зонах конфліктів в історії ЮНІСЕФ — як за кількістю постраждалих, так і за масштабами впливу на їхнє життя. Дитина, яка зростає в зоні конфлікту, має набагато більшу ймовірність залишитися без освіти, страждати від недоїдання або бути змушеною залишити свій дім — часто й не раз — порівняно з дитиною, яка живе в умовах миру. Це не має стати новою нормою. Ми не можемо дозволити поколінню дітей стати побічними жертвами неконтрольованих війн у світі", - висловилася виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

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Теги:
Новини
Україна
ЮНІСЕФ
Війна з Росією
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