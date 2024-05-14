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У Defence Express вважають, що масштаб імовірних бойових дій на Сумщині буде меншим, аніж на Харківщині

14 травня, 2024 вiвторок
17:08
Війна з Росією карта Харкіщина кордон 14.05.24
Зміст

Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський вважає, що значного масштабу гіпотетична російська операція на Сумщині не отримає

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Щодо актуальних сценаріїв на Сумщині, то доведеться відштовхуватися від перших слів очільника ГУР Буданова, який окреслив сценарій, що ймовірно ще 3-4 дні росіяни намагатимуться атакувати на Харківщині, щоб розтягнути лінію оборони ЗСУ й далі ворог спробує атакувати на Сумщині. Але можна зробити поправку на те, що, якщо росіяни справді підуть атакувати на Сумщині, то бойові дії матимуть менший масштаб тому, що там росіяни зосередили угруповання десь 10 тис. багнетів, - зазначив Киричевський.

За словами військового експерта, росіяни зібрали на Харківщині 30 тис. штиків, але їм цього виявилось недостатньо, щоб навіть на 4-й день операції повністю зайти у Вовчанськ.

"Виходячи з повідомлень Генштабу України про те, що окремі групи росіян спробували просочитися на околиці Вовчанська, але їх звідти вибили, то очевидно, що значного масштабу гіпотетична російська операція на Сумщині не отримає. Наразі питання стоїть не в тому, скільки військ росіяни зможуть залучити, а в тому, наскільки зростає лінія активного фронту. Тобто доведеться розподіляти той самий обсяг боєприпасів, техніки й резервів, який був до цього", - зауважив Киричевський.

  • 13 травня очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що очікує нового наступу російської армії на Сумщині.
  • Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що захопити Харків чи Суми у росіян немає функціонала.
Теги:
Новини
Харків
російська армія
Суми
Сумщина
ЗСУ
окупанти
Харківщина
Військові новини
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