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Пошкодження підводних кабелів: НАТО посилює військову присутність у Балтійському морі

Катерина Єсікова
30 грудня, 2024 понедiлок
22:43
Світ Балтійське море

30 грудня члени Альянсу зібрались у штаб-квартирі НАТО для консультацій щодо безпеки критично важливої інфраструктури в Балтійському морі після пошкодження підводних кабелів

Зміст

Про це йдеться на сайті НАТО.

Зазначається, що пошкодження кабелів у Балтійському морі є одним з низки нещодавніх інцидентів, що розглядаються як можливі диверсії. 

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"Члени Альянсу висловили повну солідарність з Естонією і Фінляндією у зв'язку з нещодавнім інцидентом. Задля збереження пильності, підвищення обізнаності про ситуацію і запобігання майбутнім інцидентам НАТО посилює свою військову присутність в Балтійському морі", - йдеться у повідомленні.

Члени НАТО також розглядають інші заходи з протидії потенційним загрозам критично важливих об'єктів підводної інфраструктури, зокрема за підтримки Морського центру Альянсу з безпеки критично важливої підводної інфраструктури, який був створений у травні 2024 року.

Що передувало

3 грудня між Фінляндією та Швецією стався обрив інтернет-кабелю. Він зазнав пошкоджень, але причини аварії були невідомі.

25 грудня фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.

26 грудня фінська влада затримала судно Eagle S, що перевозило російську нафту в Балтійському морі. Його підозрюють у пошкодженні підводного силового кабелю, який з'єднує Фінляндію та Естонію, а також чотирьох інтернет-ліній.

Згодом стало відомо, що ЄС запропонує нові санкції проти тіньового флоту РФ і посилить захист кабелів у Балтійському морі.

Крім того, Естонія розгорнула військовий корабель Raju для патрулювання підводних ліній електропередачі у відповідь на нещодавній інцидент в Балтійському морі.

У неділю, 29 грудня, поліція Фінляндії повідомила, що знайшла сліди, які тягнуться на десятки кілометрів по дну Балтійського моря, де танкер, що перевозив російську нафту, як підозрюють, пошкодив своїм якорем лінію електропередач і чотири телекомунікаційні кабелі.

Теги:
Новини
Естонія
Фінляндія
НАТО
Військові новини
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