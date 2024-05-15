"Скидання КАБів з російських літаків на Білгородщину стали звичними": Кисилиця про вибух багатоповерхівки у Білгороді

Про це повідомив постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки, передає Укрінформ.

Руйнування багатоповерхового житлового будинку в російському Бєлгороді стало черговим прикладом зневаги Путіна до співгромадян, сказав він.

"Зрозуміло, що Росія не допустить на місце події незалежних міжнародних експертів. Натомість ми негайно почули пропагандистські звинувачення на адресу України. Промовистим є той факт, що місцева влада та Міністерство оборони Росії виступили з різними версіями", – зазначив Кислиця.

При цьому він процитував постпредові Росії при ООН Василю Небензі його ж власну цинічну заяву, у якій той стверджував, нібито "українські зенітні ракети, що дають осічку або збиваються з курсу, підривають житлові будинки й цивільні об'єкти". Український дипломат запропонував Небензі зачитати цю саму заяву новому міністру оборону РФ.

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За словами Кислиці, експерти звертають увагу на схожість руйнувань у Бєлгороді з наслідками вибухів керованих авіабомб.

"Останнім часом повідомлення про "несанкціоновані скидання" таких авіабомб з російських літаків над територією Бєлгородської області стали звичними", – сказав постпред.

У травні вже сталося кілька інцидентів: 4 травня російський літак скинув 500-кілограмову бомбу на Бєлгород, пошкодивши 30 приватних будинків, а 12 травня аналогічна бомба впала на територію села Розумне-54 у Бєлгородській області.

Згідно з повідомленнями російських інтернет-джерел, з березня цього року сталося 33 таких "несанкціонованих скидань" у прикордонних районах Росії та на тимчасово окупованих українських територіях, зазначив Кислиця.