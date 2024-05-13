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OPINION

Білгород: росіяни без вагань убивають своїх

Юрій Бутусов
13 травня, 2024 понедiлок
12:09
Погляд Юрій Бутусов
Зміст

Знищення житлового будинку в Білгороді потрапило на відеокамери, завдяки цьому зрозуміло, що це ніякі не українські ракети та снаряди

Відео влучання з боку території РФ говорить нам, що це або влучання російської авіабомби, або ракети ППО.

Російська авіація вже скидала бомбу на Білгород, але тоді влучили в дорогу. Багато російських бомб падали на російській території через низьку якість техніки.

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Так само російські зенітні ракети багато разів падали на російські міста та села, оскільки російська ППО розміщується прямо в населених пунктах.

Російська влада вбиває не тільки українців, вони без вагань вбивають і своїх.

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст

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