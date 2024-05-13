Відео влучання з боку території РФ говорить нам, що це або влучання російської авіабомби, або ракети ППО.

Російська авіація вже скидала бомбу на Білгород, але тоді влучили в дорогу. Багато російських бомб падали на російській території через низьку якість техніки.

Читайте також: Останні зміни в уряді РФ. Чого чекати від нового міністра оборони

Так само російські зенітні ракети багато разів падали на російські міста та села, оскільки російська ППО розміщується прямо в населених пунктах.

Російська влада вбиває не тільки українців, вони без вагань вбивають і своїх.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.