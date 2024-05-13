Білгород: росіяни без вагань убивають своїх
Знищення житлового будинку в Білгороді потрапило на відеокамери, завдяки цьому зрозуміло, що це ніякі не українські ракети та снаряди
Відео влучання з боку території РФ говорить нам, що це або влучання російської авіабомби, або ракети ППО.
Російська авіація вже скидала бомбу на Білгород, але тоді влучили в дорогу. Багато російських бомб падали на російській території через низьку якість техніки.
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Так само російські зенітні ракети багато разів падали на російські міста та села, оскільки російська ППО розміщується прямо в населених пунктах.
Російська влада вбиває не тільки українців, вони без вагань вбивають і своїх.
Про автора: Юрій Бутусов, журналіст
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