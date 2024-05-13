Його завдання — зменшити корупційні потоки та перенаправити вивільнені гроші в оборонне річище. Він точно розумніший і системніший за Шойгу, що гірше для нас. Але говорити про те, що завдяки новому міністру щось кардинально зміниться, навряд чи варто, хоча певний порядок буде наведено. Окрім того, саме Бєлоусов має доповідати Путіну про проблеми з ВПК, які йдуть від Ростеха Чемезова. Іншими словами, піднявши Чемезова, Путін поставив поруч із ним такого собі наглядача.

Щодо самого Бєлоусова, то він 1000% людина Путіна і буде орієнтуватися виключно на нього. У нього нема фігури номер два, на яку б він орієнтувався.

Призначення Шойгу на місце Патрушева в раду безпеки — це перетворення цього самого радбезу на відстійник для збитих льотчиків. І також варто зазначити, що Бєлоусов усі свої антикорупційні викриття буде робити тихо і без шуму.

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Поки є інтрига з новою посадою для Патрушева, але вже зараз обережно можемо допустити, що він утратить (поступово втрачатиме) свій колосальний вплив на силовиків, який він до останнього мав.

І тут виникають питання, а хто ж тоді стане куратором силовиків і чи взагалі існуватиме така посада. Цілком реально, що такої людини просто не буде і Путін спробує сам зайнятися цим питанням. Правда, він занадто лінивий, щоби робити цю рутинну роботу в щоденному режимі. А це не зможе не призвести до низки провалів і конфліктів. Тому поки за цим треба послідкувати.

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Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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