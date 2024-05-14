"Подія, яка творить історію": тренер "Ворскли" дав коментар перед фіналом Кубка України
В.о. головного тренера "Ворскли" Сергій Долганський поділився очікуваннями від фінального матчу Кубка України проти донецького "Шахтаря"
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
"Є розуміння того, завдяки кому й чому ми зараз тут знаходимося. Велика повага до людей, які захищають нашу Батьківщину. Ця гра буде присвячена саме їм. Це фінал - подія великого масштабу для такої команди, як "Ворскла". Це подія, яка творить історію нашого клубу. Це велика подія для вболівальників і велика мотивація для нас. Байдуже, що було до цього. Має значення лише одна гра, яка вирішує все", - сказав Сергій Долганський.
За словами в.о. головного тренера, зараз усі гравці "Ворскли" в строю.
"Фінал Кубка України 2009 року? На той час "Шахтар" був володарем Кубка УЄФА, шансів нам не давав ніхто. Але в таких іграх важливі хоробрість і прагнення перемогти, а не страх поразки. Таке було у "Ворсклі", коли я грав. Але це зовсім інша історія, зараз інші команди, тож потрібно підбирати інші слова. Велике значення має, з яким серцем ти виходиш на поле", - йдеться у заяві.
У прямій трансляції фінальний матч Кубка України "Ворскла" - "Шахтар" покаже телеканал ICTV 2. Початок о 19:00.
- Цьогоріч фінальний матч Кубка України з футболу пройде у Рівному.
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