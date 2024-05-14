"Подія, яка творить історію": тренер "Ворскли" дав коментар перед фіналом Кубка України

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

"Є розуміння того, завдяки кому й чому ми зараз тут знаходимося. Велика повага до людей, які захищають нашу Батьківщину. Ця гра буде присвячена саме їм. Це фінал - подія великого масштабу для такої команди, як "Ворскла". Це подія, яка творить історію нашого клубу. Це велика подія для вболівальників і велика мотивація для нас. Байдуже, що було до цього. Має значення лише одна гра, яка вирішує все", - сказав Сергій Долганський.

За словами в.о. головного тренера, зараз усі гравці "Ворскли" в строю.

"Фінал Кубка України 2009 року? На той час "Шахтар" був володарем Кубка УЄФА, шансів нам не давав ніхто. Але в таких іграх важливі хоробрість і прагнення перемогти, а не страх поразки. Таке було у "Ворсклі", коли я грав. Але це зовсім інша історія, зараз інші команди, тож потрібно підбирати інші слова. Велике значення має, з яким серцем ти виходиш на поле", - йдеться у заяві.

У прямій трансляції фінальний матч Кубка України "Ворскла" - "Шахтар" покаже телеканал ICTV 2. Початок о 19:00.