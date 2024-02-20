Кубок України з футболу: визначилось місто, яке прийме фінальний матч
Цьогоріч фінальний матч Кубка України з футболу пройде у Рівному
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Української асоціації футболу.
"Фінал Кубка України відбудеться в Рівному! Вирішальний матч проведуть 15 травня на стадіоні "Авангард", - йдеться в повідомленні.
У боротьбі за місце у фіналі залишається 4 команди. На вболівальників чекають півфінальні поєдинки "Полісся" – "Ворскла" та "Шахтар" – "Чорноморець". Матчі відбудуться 3 квітня.
Фото: УАФ
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