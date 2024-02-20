Кубок України з футболу: визначилось місто, яке прийме фінальний матч

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Української асоціації футболу.

"Фінал Кубка України відбудеться в Рівному! Вирішальний матч проведуть 15 травня на стадіоні "Авангард", - йдеться в повідомленні.

У боротьбі за місце у фіналі залишається 4 команди. На вболівальників чекають півфінальні поєдинки "Полісся" – "Ворскла" та "Шахтар" – "Чорноморець". Матчі відбудуться 3 квітня.

Фото: УАФ