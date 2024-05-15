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"Грузинський уряд має змінити курс": Держдеп США прокоментував ухвалення закону про "іноагентів" у Грузії

15 травня, 2024 середа
00:27
Світ протести в Грузії
Зміст

Державний департамент США заявив, що підтримує прагнення понад 80% громадян Грузії вступити до Європейського Союзу

Про це заявив заступник речника Держдепу США Ведант Пател, передає Укрінформ.

"Більш як 80% громадян Грузії прагнуть членства в Євросоюзі, і ми підтримуємо це прагнення. Ми також знаємо, що уряд Грузії заявив, що хоче приєднатися до ЄС і мати відносини з трансатлантичними організаціями, такими як НАТО", - сказав він.

Пател підкреслив, що це узгоджується з конституцією Грузії, проте закон про "іноагентів" не відповідає заявленій меті.

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Представник Держдепартаменту США зауважив, що Штати цінують відносини з Грузією, які існують уже понад 30 років, і хотіли б надалі поглиблювати співпрацю.

"Але наша точка зору полягає в тому, що грузинський уряд має змінити курс, якого він дотримується зараз", - сказав він.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року в парламенті Грузії знову ініціювали цей законопроєкт. Очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян.

Парламент Грузії 17 квітня у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту вимагали зустрічі з прем'єром.

Під час акції протесту проти закону про "іноагентів" у центрі Тбілісі в ніч проти 1 травня сталися сутички між правоохоронцями й учасниками мітингу. Поліція затримала 63 людей, повідомляють і про 6 постраждалих поліцейських.

1 травня парламент Грузії ухвалив законопроєкт про "іноагентів" у другому читанні. На вулицях Тбілісі знову почалися сутички між активістами та МВС.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала грузинів зробити вибір між Європою та Росією, коментуючи скандальний закон про "іноагентів".

4 травня стало відомо, що у Тбілісі поновилися протести проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", акції відбуваються у двох місцях у столиці Грузії.

Ввечері середи, 8 травня, у Тбілісі напали щонайменше на чотирьох активістів і представників опозиції, які виступають проти закону про "іноагентів".

9 травня міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе припустив, що за нападами на протестувальників проти закону про "іноагентів" стоять самі активісти.

10 травня вісім країн Північної Європи та Балтії виступили зі спільною заявою, у якій попередили Грузію про те, що закон про "іноагентів" руйнує її європейське майбутнє.

11 травня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд готовий до незначних поступок щодо закону про "іноагентів", аби "примирити позиції" з західними партнерами.

13 травня юридичний комітет парламенту Грузії розглянув і підтримав у третьому читанні законопроєкт "про іноагентів". Його планують винести на голосування 14 травня.

14 травня, парламент Грузії в третьому читанні ухвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".

Теги:
ЄС
Грузія
політика
США
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