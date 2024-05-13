Держава має перетворитися на тотальну машину спротиву, – заступник командира 3-ї ОШБр Жорін
Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що ситуація на півночі Харківської області має стати для українців "холодним душем"
Про це Максим Жорін написав у своєму telegram-каналі.
"Ситуація на півночі Харкова має стати для всієї країни холодним душем. І в питанні фортифікацій, і в питанні мобілізації", – зазначив він.
Жорін також наголосив, що зараз "держава повинна перетворитися на тотальну машину спротиву, і всі сили повинні бути спрямовані на фронт".
"Інакше не буде ніякого "після перемоги", – додав військовий.
- 9 травня Максим Жорін заявляв, що російські терористи активно готуються до наступу, а ситуація на фронті чи не найбільш загрозлива від початку повномасштабної війни.
- Уночі 10 травня ворог активізувався та посилив атаки на північному напрямку. Близько 5-ї години ранку рашисти пішли на прорив української оборони на Харківщині. ЗСУ потужно відповіли окупантам. Відтоді й досі на півночі Харківської області точаться запеклі бої.
- Напередодні, 12 травня, Росія заявила про контроль над 9 селами північної частини Харківщини. Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин натомість зазначив, що у прикордонних селах тривають "оборонні операції".
- Як запевнив о 12:00 неділі, 12 травня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським військам плани ворога відомі й на всі дії ворога захисники України "гнучко реагують". А голова Державної спеціальної служби транспорту Олександр Яковець розповів про декілька рубежів оборонних споруд на Харківщині та прокоментував заяву командира взводу розвідки 1-го стрілецького батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади Дениса Ярославського про начебто відсутність першої лінії фортифікацій і мін в області.
- У ніч проти 13 травня в Генштабі Збройних Сил України повідомили, що оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається складною та динамічно змінюється. Ворог має тактичний успіх на певних ділянках.
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