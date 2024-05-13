Держава має перетворитися на тотальну машину спротиву, – заступник командира 3-ї ОШБр Жорін

Про це Максим Жорін написав у своєму telegram-каналі.

"Ситуація на півночі Харкова має стати для всієї країни холодним душем. І в питанні фортифікацій, і в питанні мобілізації", – зазначив він.

Жорін також наголосив, що зараз "держава повинна перетворитися на тотальну машину спротиву, і всі сили повинні бути спрямовані на фронт".

"Інакше не буде ніякого "після перемоги", – додав військовий.