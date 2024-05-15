Кисилиця в Радбезі ООН розповів, як РФ звільняє засуджених канібалів та маніяків за участь у війні проти України

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Раді Безпеки ООН, передає Укрінформ.

"Деякі випадки шокують навіть лояльних до путінського режиму росіян. Наприклад, нещодавно російські ЗМІ виявили в армії РФ двох сумнозвісних убивць – канібала Дмитра Малишева, який убив кількох людей і з'їв серце одного з них, і маніяка Олександра Масленнікова, котрий убив і розчленував двох жінок", – розповів він.

Кисилиця підкреслив, що саме такі навички нині дуже затребувані в російській армії, тому замість довгих тюремних термінів обидва були завербовані з в’язничних камер до армії та відправлені в Україну вбивати українців.

Представник України в ООН зазначив, що як випливає з промови Путіна на 9 травня, такі люди є "справжніми героями"" Росії, проте повернувшись до Росії, каже Кисилиця, ці "герої" продовжують свою насильницьку діяльність. Тільки за даними росЗМІ, щонайменше 24 засуджених убивці, які були помилувані й повернулися додому після участі у війні, знову вчинили вбивства.

"Важко навіть уявити, як страждають мешканці окупованих територій України, коли ґвалтівники та вбивці, що служать у російській армії, користуються повною безкарністю за злочини проти них", – наголосив дипломат.

Він також нагадав, що 10 травня армія РФ розпочала наступ на півночі Харківської області.

"Російські війська продовжують зрівнювати українські міста із землею… І Вовчанськ став останньою жертвою, подібною до Бахмута чи Мар'їнки", – зауважив постпред.

Окрім того, поінформував Кислиця, з кінця лютого Росія завдала 388 ударів по 131 об'єкту енергетичної інфраструктури – гідроелектростанціях, ТЕС, дамбах і системах електропередач. Ці удари зруйнували майже всю теплову генерацію України.

Представник України також зауважив, що список так званих "недружніх держав", складений Москвою, значною мірою збігається зі складом Антигітлерівської коаліції.

"Ті, хто переміг нацизм, для сучасної Росії – вороги. І тепер Москва погрожує цим державам брязканням ядерною зброєю та піддає огидним словесним нападкам", – констатував він, наголосивши, що Україна – єдина країна у світі, яку майже щодня атакують балістичними та крилатими ракетами. Тільки у квітні російські війська запустили понад 300 ракет, майже 300 "Шахедів" та понад 3200 керованих авіабомб.

"Не забувайте, що все це робить країна, яка оголосила себе в ООН головним борцем проти нацизму", – додав постійний представник України.