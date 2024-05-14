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Дипломат Безсмертний припустив про що говоритимуть Путін та Сі Цзіньпін у Пекіні

14 травня, 2024 вiвторок
21:21
Світ Путін та Сі Цзіньпін
Зміст

Надзвичайний і Повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011 рр.) Роман Безсмертний розкриває напруженість між Пекіном і Брюсселем, натякаючи на гострі розмови, які можуть відбутися між Путіним та Сі Цзіньпінем у столиці Китаю

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"На відзначенні шістдесятиліття встановлення дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном, у своєму виступі президент Макрон сказав, що ми встановили параметри й очікуємо подальшого продовження їхньої реалізації після ваших розмов. Я майже дослівно зараз кажу те, що прозвучало в ефірі в Парижі. Президент Франції натякнув на 15-те, на той момент дата візиту московського фюрера до Пекіна означалася як 15-те. З мого погляду вже перебуваючи в Бєлгороді Сі Цзіньпін  відправив новини, бо це відчувалося по риториці з Росії", - пояснив  Безсмертний.

Колишній посол наголосив, що обговорювалося питання виконання Китаєм санкційних умов: "Треба тут одне доповнення зробити, Сі Цзіньпін не захотів їхати в Брюссель, проте Брюссель приїхав до Сі Цзіньпіна в Париж і розмова у трьох між Урсулою фон дер Ляєн, президентом Макроном і Сі Цзіньпінем була дуже гарячою, дуже емоційною, причому вона продовжувалася в коридорах Єлісейського палацу і це помітили журналісти, наскільки червоним і розгаряченим був Сі Цзіньпін. Очевидно, що притаманний стиль Урсули фон дер Ляєн, де вона змогла тиснути та показати всі ті порушення, які допускав Пекін постачаючи до Москви подвійні технології, фінансуючи воєнно-промисловий комплекс Росії. І в принципі Макрон і Урсула фон дер Ляєн зупинилися на тому, що взаємовідносини Пекіна і ліквідного європейського ринку будуть залежати від того, наскільки Пекін буде виконувати подальші санкції".

Водночас у Вашингтоні розпочалася підготовка санкційного пакета стосовно Китаю.

"З мого погляду, 16-17 травня все це буде озвучено детально московському фюреру і ситуація виглядає зараз так, що Китаю нікуди діватися, він має звужувати підтримку Кремля або інший варіант - це формалізувати відносини між Москвою, Пекіном і Тегераном. За таких обставин і Росія, і Китай, і Іран попадуть у повну блокаду та ізоляцію, як Європи, так і Сполучених Штатів Америки. Я вважаю, цей варіант можна розглядати, але не буде на сьогодні Сі Цзіньпін ризикувати ліквідним європейським ринком і американськими інвестиціями, а це означає, що дуже важка в нього розмова буде із московським фюрером", - підсумував дипломат.

  • Нагадаємо, у пресслужбі Кремля заявили, що президент Росії Володимир Путін відвідає Китай на запрошення голови Сі Цзіньпіна 16-17 травня.  
Теги:
Росія
Китай
ЄС
Франція
Володимир Путін
санкції проти Росії
Війна з Росією
Емманюель Макрон
Сі Цзиньпін
Урсула фон дер Ляєн
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