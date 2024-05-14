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Росіяни здійснили 13 атак на Харківському напрямку, на околицях Вовчанська тривають бої

14 травня, 2024 вiвторок
17:54
Війна з Росією ЗСУ
Зміст

Російський агресор продовжує наступальні дії, протягом цієї доби терористи здійснили 13 атак на Харківському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 14 травня.

Протягом поточної доби кількість боєзіткнень збільшилась до 93. 

"Ворог продовжує наступальні дії. Найбільша активність спостерігається на Покровському напрямку. Сили оборони мужньо стримують ворожий натиск та жорстко відповідають на спроби загарбників йти вперед", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті та обстріли України

  • На Харківському напрямку окупанти вже здійснили 13 атак. Зокрема, на напрямках Глибоке - Липці, Шебекіно (РФ) - Вовчанськ, Борисівка - Нескучне. Також ворог завдав 8 авіаударів. Ведуться бої на околицях Вовчанська.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаудару в районі Сергіївки. Станом на цей час загалом зафіксовано 9 бойових зіткнень. Три з них – тривають. Загарбники зазнають втрат, дані уточнюються.
  • На Лиманському напрямку окупанти двічі без успіху намагались покращити тактичне положення в районах Іванівки та Тернів.
  • На Краматорському напрямку ворог провів 9 атак. Також три рази завдавав авіаударів в районах Іванівського, Дружби та Північного. Одне боєзіткнення ще триває.
  • На Покровському напрямку противник не зменшує інтенсивності атак. Активно діє бойова авіація ворога – сьогодні зафіксовано 13 авіаударів. Загалом сьогодні на напрямку відбулося 30 атак окупантів. Найбільше - в районах Новоолександрівки  та Нетайлового.
  • На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 7 ворожих атак. Противник намагався потіснити наших захисників в районах Георгіївки, Новомихайлівки та Красногорівки.
  • На Времівському напрямку зафіксовано 6 безрезультатних штурмових дій ворога біля Старомайорського. Загарбники отримали гідну відсіч та відійшли.
  • На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала. 

"Окупанти переважно діють групами піхоти до 1-2 мотострілецьких відділень. Наші воїни продовжують впевнено стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат", - додали у Генштабі.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
Краматорськ
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Військові новини
Вбиті росіяни
Куп'янськ
Лиман
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