"Врятує багато життів наших солдат": очільник Сил підтримки Герега про специфіку будівництва фортифікацій

Про це він розповів у інтерв’ю АрміяInform.

Дмитро Герега зазначив, що будівництво фортифікацій - це постійний процес: "Навіть коли умовно все буде побудовано, все одно ми будемо укріплювати та покращувати лінії оборони".

"Ми встановлюємо сучасний протидроновий захист, детально не буду розповідати, щоб не розкривати всі секрети росіянам, але те, що наші підрозділи будують - врятує багато життів наших солдат", - сказав він.

Також Дмитро Герега відповів на коментарі стосовно того, що "треба залити все бетоном".

"Будівництво опорного пункту - це наука. Так, ми використовуємо дерево при будівництві ходів сполучень, а для вогневих споруд, бункерів, - бетон. Пояснюю чому. Дерево простоїть 2-3 роки, воно легко замінюється, швидко монтується і при влучанні снаряду не дає стільки уламків на відкритому просторі як дасть бетон", - розповів Дмитро Герега.

Крім того командувач розповів, що росіяни, коли фіксують роботу землерийних машин, одразу намагаються їх знищити.

У період 2022-2023 років інженерні війська Сил підтримки побудували до тисячі опорних пунктів. З початку 2024 року інженери звели декілька тисяч опорних пунктів.