Росіяни вдруге за день вдарили по Харкову: постраждали люди, є влучання в багатоповерхівку

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Він зазначив, що в місті гучно вже вдруге за день та написав, що зафіксовано удар по району житлової забудови.

"Знову удар по району житлової забудови - навколо багатоквартирні будинки. Про руйнування та постраждалих інформація уточнюється", - написав Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що під ударом центр міста та попередив про загрозу повторних пусків.

"Ворог завдав кілька ударів, в тому числі по житловій забудові центральної частини Харкова", - написав він.

Пізніше Ігор Терехов написав, що "відомо про удар по житловій висотці у центрі міста". Синєгубов зазначив, що дані про постраждалих поки не надходили.

До повідомлень про вибухи у Повітряних силах попередили про загрозу застосування ворогом керованих авіабомб.

Згодом Ігор Терехов повідомив, що росіяни влучили по 12-поверхівці та гаражах - там спалахнула пожежа.

"Потрапляння у 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку. Без пожежі. Зараз здійснюється поквартирний обхід і пошук можливих постраждалих. На місці іншого прильота маємо влучання по гаражах - приблизно 10 з них горять. Пошкоджена багатоповерхівка", - написав Терехов.

Станом на 17:05 Олег Синуєгубов повідомив про 9 постраждалих.

"За попередніми даними, 9 постраждалих. Усі - легкі, гостра реакція на стрес", - зазначив очільник області.

О 17:26 стало відомо, що кількість пострадалих зросла до 15 осіб - серед них двої дітей. Також двоє людей госпіталізовані.

"Серед травмованих - чоловік 28 років у важкому стані та 78-річна жінка у середньому стані. Госпіталізовані. 5 людей з гострою реакцією на стрес. Серед них двоє дітей 8 та 12 років. Одна дитина госпіталізована з легкими травмами", - написав Олег Синєгубов.

Дані про постраждалих поки різняться. О 17:34 Ігор Терехов повідомив про 11 людей, серед них 8-річна дитина.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко о 17:38 написав про 16 постраждалих - серед них 3 дитини.