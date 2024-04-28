Макрон запропонував ідею використання французьких ядерних боєголовок для захисту ЄС від Росії
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що готовий обговорити використання французьких ядерних боєголовок для захисту Європи від загроз з боку Росії
Про це повідомляє Politico.
"Я виступаю за відкриття цієї дискусії, яка повинна включати протиракетну оборону, стрільбу на великі відстані, ядерну зброю для тих, хто її має або хто має американську ядерну зброю на своїй території", - заявив Макрон.
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За його словами, "Франція збереже свою специфіку, але готова зробити більший внесок в захист європейської землі".
Франція є єдиною ядерною державою в Європейському Союзі, маючи близько 300 ядерних боєголовок.
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