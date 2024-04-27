Анджей Дуда заявив, що Польща готова розмістити американську ядерну зброю.

Побачите, через кілька років Україна почне відновлення ядерного статусу.

Якесь десятиліття тому Польща і Румунія захотіли собі Patriot.

РФ — казилася, а Україна навіть мріяти про це не могла.

Читайте також: 2040. Сценарії перемир'я та їхні дедлайни

Цього року матимемо мінімум десяток батарей.

Якесь десятиліття тому Янукович здав Севастополь для ЧФ за дисконт по газу. Тепер Чорноморський флот (той, що не пішов на корм акулам) у*бав в Новоросійськ.

Така логіка глобального конфлікту. Штовхає по спіралі безвідносно до чиїхось бажань.

Читайте також: Лавров знову розмахує ядерним кийком. Колонка Віталія Портникова

Те, що нині вважається маренням божевільного — завтра цілком прийнятна реальність.

Тому після того, як заради "стратегічного співіснування з РФ" нас не приймуть в НАТО, — іншого шляху аби вижити не буде.

Ми ще побачимо, як у Києві реінкарнується відома мешканка з вулиці Басейної, що за спиною Бесарабського ринку і вустами українського президента/ки скаже: "Україна не має ядерної зброї, але якщо на нас нападуть — ми її застосуємо".

Джерело

Про автора: Олег Манчура, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.