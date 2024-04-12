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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

2040. Сценарії перемир'я та їхні дедлайни

Олег Манчура
12 квітня, 2024 п'ятниця
10:08
Погляд Олег Манчура

Останнім часом побільшало "мирних" ініціатив для російсько-української війни

Спершу чутки про французько-британський сценарій:

Замороження війни станом на лютий 2022 плюс повернення Донбасу, а статус Криму після 2040.

І це проактивний та оптимістичний.

Тепер турецька ініціатива:

Замороження війни на нинішній лінії, заборона вступу в НАТО до 2040, але вступ до ЄС. Референдум на окупованих територіях після 2040.

І це інерційний та песимістичний.

Не суть, чи так буде, не суть, наскільки серйозні ці шаблони, не суть, скільки таких версій ще буде.

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Головне тут цифра, яка місток між двома крайнощами.

2040.

Приблизний біологічний вік Путіна, якщо не трапиться приємних ексцесів.

Наслідки цієї війни серйозно будуть вирішуватися вже в постпутінському світі.

У 2025/26 лише заморожування, може навіть без формального договору про перемир'я.

А що потім?

Тридцяті роки знову стануть часом підготовки до Світової війни — як і у XX ст.

Ні, наразі вона ще не триває. Поки світ на її ґанку.

В тридцятих роках Україна повернеться до Європи, а РФ готуватиметься до розпаду.

Західна цивілізація отримає український ресурс, а східна — російський.

(Лише від Заходу залежить наскільки серйозним буде; якщо далі ігноруватимуть поневолені народи РФ, то всі 100% відійде Китаю).

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І ось тоді почнеться справжній глобальний пи*доріз: Civilization War.

Пам'ятаєте фільм-катастрофу "2012"?

Там в "кооператив" з порятунку планети входила Росія.

Її президент був разом з рештою глобальних держав і вони мали свою квоту на ковчеги.

Так от. Приємна новина, що в фільмі-катастрофі "2040" президента РФ не буде.

Не буде і самої РФ.

Але моє покоління, яке народилося під салюти Чорнобиля та гуркіт падучої імперії, не здохло від голодухи в 90-х, пережило дві революції та живе у війні — ще має перебути ядерний апокаліпсис Війни Цивілізацій.

Зате потім буде трошки легше.

Джерело

Про автораОлег Манчура, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Володимир Путін
переговори з РФ
Перемога України
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