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OPINION

Росії не потрібен casus belli, вона вже показала все, на що здатна

Юрій Гудименко
11 квітня, 2024 четвер
08:02
Погляд Юрій Гудименко

Я хочу зафіксувати цей страх нашого суспільства. Бо ми досі думаємо, що у Росії є якийсь таємний козир, і потрібен привід його розіграти

Хочу зафіксувати одну річ.

Після полумʼяного концерту у "Крокусі" багато людей висловлювались про те, що це ж постановка, це ж спеціально, і тепер Путін яяяяяяк зробить щось, і буде нам ще важче.

Я хочу зафіксувати не те, що Путін зробив (бо він якраз нічого не зробив і майже добу ховався).

Я хочу зафіксувати цей страх нашого суспільства. Бо ми досі думаємо, що у Росії є якийсь таємний козир, і потрібен привід його розіграти. І боїмося цього.

Козир є, він не таємний, називається "ядерна зброя". Все інше – не козирі, а звичайні карти. Та і цей, судячи з різкого зменшування згадок, Кремлем вже не вважається за козир.

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  • Хіба потрібна була Росії стрілянина, коли проголошували попередню мобілізацію? Здається, що ні.
  • Чи потрібен їй був casus belli, щоб почати повномасштабну війну у лютому 2022 року? Ні.
  • Що такого сталося за добу до "Крокуса", що росіяни обстріляли Дніпрогес у моєму рідному Запоріжжі? Нічого.
  • Чи потрібен був їм уявний теракт, щоб зробити Бучу? Ні.

Єдина реальна загроза для нас була б, якби вони дійсно заморочилися над провокацією, щоб відвернути від нас підтримку союзників. Але тоді б стрільці бігали б по "Крокусу" у вишиванках з оселедцями та криками "Слава Бандері". Бо росіяни не вміють робити красиво. Просто не вміють і все.

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І врешті-решт треба перестати боятися їх таким страхом, який паралізує. Це не допомагає нам виживати. Страх це природно і нормально, але страх продуктивний. Страх, що додає сил, а не забирає.

Росія вже показала нам майже все зло, на яке спроможна. Ми маємо взяти це зло, перерахувати, облікувати і спитати сторицею. І нехай наш страх допомагає цьому.

Страшно? Задонать.

Страшно? Мобілізуйся.

Страшно? Здай кров для поранених.

Дай страху стати твоєю зброєю. Не дай йому влади над тобою.

Як казала Україна, дивлячись на мапу Європи, "Це не мене заперли тут разом з вами. Це вас заперли тут разом зі мною!".

Джерело

Про автора. Юрій Гудименко, військовослужбовець, голова ГО “Українське об’єднання "Мрія", та експерт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України по роботі з поневоленими народами РФ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
тероризм
Війна з Росією
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