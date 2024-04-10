Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Американська допомога Україні. Вузьке вікно можливостей
OPINION

Американська допомога Україні. Вузьке вікно можливостей

Віктор Шлінчак
10 квітня, 2024 середа
18:08
Погляд Віктор Шлінчак

Конгрес США виходить після великодніх канікул на роботу. І зʼявляється вікно можливостей щодо допомоги Україні зброєю США

Вузьке вікно можливостей, треба казати відверто. Епопея з виділенням зброї та фінансів в розмірі $60 млрд триває майже пів року.

Кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш пише про три можливі сценарії розвитку. Зацитую:

"Варіант 1: на голосування Палати представників виносять допомогу для України, Ізраїлю і т.д. в тому вигляді, як її ухвалили в Сенаті, і як цього просив Білий дім. Для Києва тут закладено близько 60 млрд. Це найшвидший варіант. В разі ухвалення законопроєкт лягає на підпис Байдена.

Саме на цьому варіанті наполягає Білий дім. POLITICO пише, що команда президента приватно працює із Джонсоном, щоб він погодився на 60 млрд для України — а якщо MAGA-республіканці через це захочуть відправити спікера у відставку, демократи допоможуть йому зберегти крісло.

Читайте також: Кремль по-хамськи говорить із Заходом

Варіант 2: розгляд нового законопроєкту зі змінами (тут Джонсон припустив надання допомоги для України в позику чи кредит). Це довший шлях, бо тоді Сенат мусив би розглянути документ знову — і ми памʼятаємо, як складно було зібрати голоси першого разу. Також невідомо, чи підтримає цей варіант Білий дім.

Втім, конкретних напрацювань нового законопроєкту команда Майка Джонсона поки не представила. Називають різні опції, як ця позика може виглядати. Одна з пропозицій, яку раніше озвучив спікер — використати для оплати допомоги заморожені активи російських олігархів.

Варіант 3: всупереч обіцянкам, Майк Джонсон знову відкладає голосування за допомогу для України на невизначений термін. У такому разі конгресмени можуть розглянути це питання в обхід спікера. Для цього у Палаті представників потрібно зібрати 218 підписів. Наразі є 191".

Читайте також: Понад половина американців вважає Україну союзником у Третій світовій

***

Як людина, яка за останні місяці наслухалася різного про нинішню американську політику і її "чистоту", ставлю на гібрид третього, а потім другого варіанту. І на подальше затягування розгляду цього питання в Палаті представників.

Однак буду радий помилитися, бо поки не бачу особливих точок дотику у двох команд (республіканців і демократів), які уповні включились у внутрішню боротьбу і де розкритикувати дії опонента — це перший і головний закон передвиборчого жанру.

Але є й цікаві новини, які можуть скоригувати ставлення до рішення щодо України. Наприклад, візит Девіда Кемерона, міністра закордонних справ Великої Британії, до США, де він має говорити про Україну з Трампом.

Джерело

Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, керівник інформаційного агентства Главком

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Війна з Росією
США
допомога США Україні
Читайте також:
8 квітня, 2024 понедiлок
Експерт-міжнародник Капітоненко пояснив, чому Україна не має шансів на відновлення ядерного потенціалу
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
9 квітня, 2024 вiвторок
Депутат облради Лишенко заявив, що росіянам вдалося прорватися в Роботине. У 65-й ОМБр прокоментували
Мер Білої Церкви Геннадій Дикий
9 квітня, 2024 вiвторок
Мер Білої Церкви вступає до лав ЗСУ. Куди може "подітися" відкрита на нього кримінальна справа
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.88
    Купівля 38.88
    Продаж 39.36
  • EUR
    Купівля 42.16
    Продаж 42.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
10 квітня
18:08
військовий квиток, мобілізація
Законопроєкт про демобілізацію розроблятимуть протягом 8 місяців, – Міноборони
18:02
На фото: Сергій Танчинець, лідер гурту "Без обмежень"
"Було б не цікаво": Танчинець з "Без обмежень" зізнався, що вживає алкоголь перед виходом на сцену
17:58
Окупанти в Маріуполі
Росія розпочинає мобілізацію у Маріуполі, - Андрющенко
17:56
Ексклюзив
верховна рада
"Без монобільшості прийняти неможливо": нардеп Синютка заявив, що "слуги" покинули залу ВРУ перед голосування за поправки до законопроєкту про мобілізацію
17:51
Ексклюзив
Молдова
Брюссель розглядає можливість вступу Молдови до Євросоюзу без Придністров'я, - голова представництва ЄС в Кишиневі
17:47
Kyivstar, Київстар
В Україні з'явиться альтернатива супутниковому інтернету Starlink
17:38
Френк Воррен та Тайсон Ф'юрі
Стає як плаксива дитина: промоутер Ф'юрі знайшов ахіллесову п’яту Усика
17:22
На фото: Рене Зеллвегер у ролі Бріджит Джонс
Рене Зеллвегер повернеться до головної ролі в новому фільмі про Бріджит Джонс
17:22
Швейцарія
Швейцарія назвала дати й місце проведення Глобального саміту миру
17:02
OPINION
Олександр Чижевський
Ілля Вітюк — ключова фігура в тиску на НСАУ: розкриття корупційних схем
17:00
Огляд
переселенці
Зміни умов для українців за кордоном: що потрібно знати про тимчасовий захист у 2024 році
16:59
На фото: концерт Океан Ельзи
"Океан Ельзи" скасував усі концерти на 2024 рік
16:58
МАГАТЕ
МАГАТЕ проведе позачергове засідання стосовно безпеки на окупованій ЗАЕС
16:56
Окупанти, кримінал, росіяни
Школярам на ТОТ роздаватимуть зошити з зображеннями російських окупантів, - очільниця Бердянської МВА
16:54
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:48
"Українська влада продала Одещину та Миколаївщину іноземцям": Росія запустила дезінформаційну кампанію
16:39
СБУ затримала депутата ОПЗЖ, який допомагав росіянам фіксувати позиції ЗСУ на Донеччині
16:27
Володимир Зеленський
"Україна не просить надто багато": Зеленський назвав потреби ЗСУ для перемоги
16:21
Жінки в армії
ЦПД заявив, що питання мобілізації жінок в Україні не розглядають
16:21
Новини компаній
У Києві проведуть дегустацію вин із топових крафтових виноробень України
16:13
На фото: переклад книги Станіслава Асєєва "Світлий шлях: історія одного концтабору".
Переклади творів Асєєва та Жадана номінували на літературну премію PEN America
16:12
Двом російським військовим, які під час окупації Бучі вбивали цивільних, оголосили підозру
16:07
дія впо
В Україні збільшили термін компенсації за працевлаштування ВПО та створили програму для переселенців з інвалідністю
16:05
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Мобілізація з фокусами? Як Зе-влада налаштовує проти себе армію та суспільство
15:51
Оновлено
Удар РФ по Липцях Харківського району, 10.04.24
РФ атакувала Харківщину: у Липцях серед трьох загиблих є дитина, у Вовчанську поранено чоловіка і зруйновано поліклініку
15:44
ЛНР
Росіяни в "ЛНР" передаватимуть у "держвласність" покинуті оселі українців, - Спротив
15:27
військовий квиток, мобілізація
Рада ухвалила за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених
15:26
Ексклюзив
Карта. Бахмут_0904
Російських військ у Часовому Яру та околицях немає, - речник угруповання військ "Хортиця" Волошин
15:26
Петро Порошенко
Порошенко закликав повернути норми про демобілізацію та грошові доплати військовим на фронті
15:15
військові кораблі РФ
Російський Чорноморський флот розмістив усі вагомі бойові одиниці в Новоросійську, - ВМС
15:06
На фото: Сильвестр Сталлоне
Сильвестра Сталлоне звинуватили у створенні "токсичної атмосфери" на зйомках серіалу "Король Талси"
14:54
Верховна Рада
Затримання до 3 діб і величезні штрафи: ВР підтримала за оcнову законопроєкт про ухилення від мобілізації 
14:49
Швейцарія
Швейцарія виділить близько €5 млрд на відновлення України
14:36
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 10 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий
14:35
Німеччина
Артснаряди, дрони, гвинтівки: Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні
14:09
прикордонник з дроном
Мінімізувати "дружній вогонь": Україна впроваджуватиме технологію UA DroneID, яка підвищує ефективність безпілотників
14:03
OPINION
Володимир Горбач
Бронь для цирків? А де пріоритети?..
13:52
СБУ затримала ділків, які намагалися поштою відправити за кордон приціли бойових літаків
13:45
Михайло Фрідман
Суд ЄС ухвалив зняти санкції з російських олігархів Авена і Фрідмана
13:24
відключення електроенергії
Через обстріли РФ аварійно знеструмлювалися споживачі на Херсонщині та Миколаївщині: ситуація в енергосистемі станом на 10 квітня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV