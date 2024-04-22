Дуда заявив, що Польща готова розмістити у себе ядерну зброю НАТО на тлі зовнішніх загроз

Про це він заявив у інтерв'ю польському виданню Fakt.

За його словами, питання розміщення ядерної зброї НАТО на території Польщі певний час є предметом польсько-американських розмов.

"Я вже кілька разів обговорював цю тему. Я не приховую, що коли мене про це запитували, я заявляв про нашу готовність. Росія все більше мілітаризує район Кенігсберга. Нещодавно вона перемістила свою ядерну зброю до Білорусі", - пояснив польський президент.

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Дуда зазначив, що у разі, якщо НАТО вирішить розмістити її у Польщі, то це відбудеться у рамках так званої програми ядерного обміну, яка робить ядерні боєголовки доступними для країн-членів, які не мають ядерної зброї.

"Якщо буде таке рішення наших союзників розмістити ядерну зброю в рамках ядерного обміну і на нашій території, щоб посилити безпеку східного флангу НАТО, ми готові до цього. Ми є союзником Північноатлантичного альянсу й у нас є зобов'язання і в цій сфері, тому ми просто проводимо спільну політику", - констатував він.