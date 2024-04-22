Дуда заявив, що Польща готова розмістити у себе ядерну зброю НАТО на тлі зовнішніх загроз
У понеділок, 22 квітня, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава готова до розміщення ядерної зброї НАТО у зв'язку з нарощуванням Росією військового потенціалу в Білорусі та Калінінграді
Про це він заявив у інтерв'ю польському виданню Fakt.
За його словами, питання розміщення ядерної зброї НАТО на території Польщі певний час є предметом польсько-американських розмов.
"Я вже кілька разів обговорював цю тему. Я не приховую, що коли мене про це запитували, я заявляв про нашу готовність. Росія все більше мілітаризує район Кенігсберга. Нещодавно вона перемістила свою ядерну зброю до Білорусі", - пояснив польський президент.
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Дуда зазначив, що у разі, якщо НАТО вирішить розмістити її у Польщі, то це відбудеться у рамках так званої програми ядерного обміну, яка робить ядерні боєголовки доступними для країн-членів, які не мають ядерної зброї.
"Якщо буде таке рішення наших союзників розмістити ядерну зброю в рамках ядерного обміну і на нашій території, щоб посилити безпеку східного флангу НАТО, ми готові до цього. Ми є союзником Північноатлантичного альянсу й у нас є зобов'язання і в цій сфері, тому ми просто проводимо спільну політику", - констатував він.
- 25 березня повідомлялось, що прем'єр Британії Ріші Сунак має намір виділити щонайменше 441 млн доларів до 2030 року на ядерне стримування й енергетичну інфраструктуру Сполученого Королівства в рамках зусиль, спрямованих на збереження галузі та захист країни.
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