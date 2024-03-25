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Британія готує план щодо оборонного потенціалу: він передбачає кошти на ядерну енергетику

25 березня, 2024 понедiлок
07:04
Світ Ріші Сунак

Прем'єр Британії Ріші Сунак має намір виділити щонайменше 441 млн доларів до 2030 року на ядерне стримування й енергетичну інфраструктуру Сполученого Королівства в рамках зусиль, спрямованих на збереження галузі та захист країни

Про це повідомляє Bloomberg.

У виданні зазначили, що щонайменше 252 мільйони доларів буде інвестовано в Барроу-ін-Фернесс, місто на північному заході Британії, де розташована британська програма атомних підводних човнів, з метою відродження цієї території протягом наступних 10 років. 

Ще близько 445 млн доларів буде спрямовано на навчання та підвищення кваліфікації до 2030 року в оборонному та цивільному ядерному секторі.

У понеділок, 25 березня, міністр оборони Грант Шаппс також представить у парламенті відповідний документ "Оборонні ядерні підприємства", який визначатиме подальші дії з модернізації потенціалу атомних підводних човнів Великої Британії.

Таке рішення було прийняте на тлі ескалації геополітичної напруженості та зростаючої загрози від наслідків війни Росії в Україні та конфлікту в Газі.

Згідно з заявою Даунінг-стріт,445 млн доларів будуть виділені разом з понад 500 млн доларів приватних інвестицій для створення більш ніж 8 тисяч кар'єрних можливостей і допомоги у створенні 40 тисяч нових робочих місць, яких потребує галузь. 

"У більш небезпечному і суперечливому світі безперервне ядерне стримування Великої Британії на морі є життєво важливим як ніколи. А ядерна енергетика забезпечує споживачів дешевшою і чистішою енергією власного виробництва", - заявив британський прем'єр-міністр напередодні візиту до Барроу-ін-Фернесс у понеділок.

Лейбористська опозиція заявила, що "повністю підтримає ці плани".

  • Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що країни Євросоюзу мають якнайшвидше відмовитися від російського ядерного палива, щоб зупинити інтерес Європи до низьковуглецевої енергії, яка фінансує Росію.
Теги:
Економіка
ядерна програма
Велика Британiя
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