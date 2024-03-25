ЄС має відмовитися від ядерного палива з Росії, - прем'єр Бельгії
Країни Євросоюзу мають якнайшвидше відмовитися від російського ядерного палива, щоб зупинити інтерес Європи до низьковуглецевої енергії, яка фінансує Росію
Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо в інтерв'ю Financial Times, передає DW.
"Оскільки 2022 року частка російського урану в постачаннях до ЄС склала 30 відсотків, існує ризик, що можна замінити одну залежність на іншу", - наголосив він.
Прем'єр визнав, що зміна системи поставок в ядерній енергетиці є складним завданням, але це треба оперативно зробити.
"Ми повинні від'єднатися від російського ядерного палива, але при цьому переконатися, що, як і раніше, можемо виробляти електроенергію з нульовим рівнем викидів", - підсумував де Кроо.
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