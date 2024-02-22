Болгарія поступово відмовиться від російського ядерного палива ,- ЗМІ
Болгарія поступово відмовиться від російського ядерного палива для єдиної в країні АЕС починаючи з травня 2024 року, використавши продукцію компаній зі США та Франції
Про це повідомляє видання "24 часа".
Загалом на АЕС працюють два реактори. З травня 2024 року для заміни палива на п'ятому енергоблоці буде використано продукцію компанії Westinghouse замість палива "дочки" Росатому, компанії ТВЕЛ. При цьому для шостого енергоблоку паливо постачатиме французька Framatome. Повністю від російської продукції Болгарія відмовиться у 2029 році.
До цього на АЕС використовувалося виключно російське паливо. Востаннє п'ятий енергоблок заправляли навесні минулого року.
"Козлодуй" – єдина АЕС у Болгарії. Вона забезпечує понад третину електроенергії країни і є великим експортером електроенергії у сусідні країни. Влада вирішила відмовитися від ядерного палива з Росії після її вторгнення в Україну.
- У липні стало відомо, що Україна близька до укладення угоди з Болгарією щодо купівлі двох ядерних реакторів російського виробництва та іншого критично важливого енергетичного обладнання.
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