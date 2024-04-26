"Елемент стримування": Науседа заявив, що підтримує розміщення ядерної зброї в Польщі
Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на готовність Польщі розмістити ядерну зброю НАТО, відзначивши, що це спрацює як елемент стримування для РФ
Про це пише Delfi.
"Останнім часом, безумовно, відбуваються події, які збільшують присутність військової потужності по сусідству з нами - зокрема, розгортання тактичної ядерної зброї. На жаль, сьогодні це реальність, як у Калінінградській області, так і, наскільки нам відомо, на території Білорусі", - сказав Науседа.
Водночас він підкреслив, що можливе розміщення ядерної зброї в Польщі – не погроза Росії.
"Ідея розміщення ядерної зброї - це не підбурювання, не погроза Росії, а це знову ж таки елемент системи стримування", - сказав президент Литви.
Він також нагадав, що Варшава вже порушувала це питання, тому воно не є "чимось новим".
Нагадаємо, 22 квітня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава готова до розміщення ядерної зброї НАТО.
Що відомо про ядерну зброю у Білорусі
25 березня 2023 року президент РФ Володимир Путін заявив, що до липня в Білорусі побудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
31 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в разі необхідності Білорусь може прийняти й стратегічну ядерну зброю.
У квітні міноборони РФ повідомило про передачу Білорусі "іскандерів", які можуть нести заряди в ядерному виконанні. А наприкінці травня білоруська армія провела навчання, в ході яких тренувалася завдавати ударів "іскандерами".
Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що ядерну зброю може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.
16 червня Путін повідомив, що РФ передала частину ядерних зарядів до Білорусі, а 27 грудня 2023 року Лукашенко заявив, що в Білорусь доставили всю заплановану російську ядерну зброю.
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