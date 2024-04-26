"Елемент стримування": Науседа заявив, що підтримує розміщення ядерної зброї в Польщі

Про це пише Delfi.

"Останнім часом, безумовно, відбуваються події, які збільшують присутність військової потужності по сусідству з нами - зокрема, розгортання тактичної ядерної зброї. На жаль, сьогодні це реальність, як у Калінінградській області, так і, наскільки нам відомо, на території Білорусі", - сказав Науседа.

Водночас він підкреслив, що можливе розміщення ядерної зброї в Польщі – не погроза Росії.

"Ідея розміщення ядерної зброї - це не підбурювання, не погроза Росії, а це знову ж таки елемент системи стримування", - сказав президент Литви.

Він також нагадав, що Варшава вже порушувала це питання, тому воно не є "чимось новим".

Нагадаємо, 22 квітня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава готова до розміщення ядерної зброї НАТО.