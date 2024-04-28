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Війна з Росією: хроніка
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Від ранку росіяни скинули 11 керованих авіабомб на правобережжя Херсонщини

28 квітня, 2024 неділя
15:14
Війна з Росією

Від ранку неділі, 28 квітня, росіяни скинули 11 керованих авіабомб на правобережну частину Херсонської області

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Окупанти продовжують нищити соціальну інфраструктуру на Херсонщині, збільшуючи кількість авіаударів. Від ранку росіяни скинули 11 керованих авіабомб на правобережну частину області", - написав він.

Прокудін також показав, як нині виглядають навчальні заклади у Бериславі та селі Велетенське Білозерської громади після влучання російських КАБів. 

Фото: https://t.me/olexandrprokudin

https://t.me/olexandrprokudin


Фото: https://t.me/olexandrprokudin

За словами очільника ОВА, під обстріл потрапили 6 населених пунктів: Берислав, Новоберислав, Костирка, Придніпровське, Велетенське та Кізомис. Обійшлося без жертв, однак є суттєві руйнування.

Прокудін вкотре закликав мешканців евакуюватись.

  • Протягом минулої доби російська окупаційна армія атакувала 22 населені пункти Херсонської області. Унаслідок цього постраждали 6 людей, є руйнування.
Теги:
Росія
російська армія
Херсонщина
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