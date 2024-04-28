Від ранку росіяни скинули 11 керованих авіабомб на правобережжя Херсонщини

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Окупанти продовжують нищити соціальну інфраструктуру на Херсонщині, збільшуючи кількість авіаударів. Від ранку росіяни скинули 11 керованих авіабомб на правобережну частину області", - написав він.

Прокудін також показав, як нині виглядають навчальні заклади у Бериславі та селі Велетенське Білозерської громади після влучання російських КАБів.

Фото: https://t.me/olexandrprokudin

https://t.me/olexandrprokudin

Фото: https://t.me/olexandrprokudin

За словами очільника ОВА, під обстріл потрапили 6 населених пунктів: Берислав, Новоберислав, Костирка, Придніпровське, Велетенське та Кізомис. Обійшлося без жертв, однак є суттєві руйнування.

Прокудін вкотре закликав мешканців евакуюватись.