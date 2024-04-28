Схожий на російський "Ланцет": в Ірані заявили про розробку нового дрона-камікадзе
Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що виготовив новий дрон-камікадзе, схожий за будовою на російський безпілотник "Ланцет"
Про це пише напівофіційне іранське інформагентство Tasnim.
Назва нової розробки поки не розголошується, проте зазначається, що її віднесли до категорії боєприпасів.
Окрім того, іранський дрон нагадує безпілотник ZALA Lancet російського виробництва. Ця зброя широко використовується для боротьби із засідками. Дрони оснащені електрооптичними системами та вбудованою боєголовкою.
Видання додає, що нові безпілотники КВІР, подібно до "ланцетів", можуть летіти від 30 до 60 хвилин і нести корисне навантаження від 3 до 6 кг на відстань до 40 км.
Зазначається, що останніми роками Корпус вартових ісламської революції Ірану зробив значні інвестиції в розробку боєприпасів. Зокрема, Іран є виробником дронів-камікадзе типу Shahed-131/136, які російські війська використовують у війні проти України.
- 1 квітня у Росію прибув новий рейс з Ірану: вантажний борт, який містить комплектуючі для виробництва дронів.
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