У Росію прибув новий вантаж з Ірану, що містить комплектуючі для виробництва БПЛА, - Гуменюк

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарфону.

"Накопичення у ворога є. Днями ми спостерігали переліт вантажного борту з Тегерана до Москви. ... Комплектуючі до дронів, з яких ворог продовжує збирати готові засоби ураження вже на своїй території, в активній роботі", - розповіла вона.

Гуменюк також додала, що росіяни частіше виготовляють безпілотники на своїй території та маркують їх специфічними літерами, якими користується армія РФ.