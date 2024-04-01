У Росію прибув новий вантаж з Ірану, що містить комплектуючі для виробництва БПЛА, - Гуменюк
У Росію прибув новий рейс з Ірану: вантажний борт, який містить комплектуючі для виробництва дронів
Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарфону.
"Накопичення у ворога є. Днями ми спостерігали переліт вантажного борту з Тегерана до Москви. ... Комплектуючі до дронів, з яких ворог продовжує збирати готові засоби ураження вже на своїй території, в активній роботі", - розповіла вона.
Гуменюк також додала, що росіяни частіше виготовляють безпілотники на своїй території та маркують їх специфічними літерами, якими користується армія РФ.
- 1 квітня стало відомо, що російські окупанти стали менше використовувати ракети "Калібр" для атаки по Україні через складнощі з логістикою. Війська РФ намагаються замінити їх ефективнішими типами ракет.
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