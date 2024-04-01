Гуменюк пояснила, чому росіяни тепер рідше обстрілюють Україну "калібрами"
Російські окупанти стали менше використовувати ракети "Калібр" для атаки по Україні через складнощі з логістикою. Війська РФ намагаються замінити їх ефективнішими типами ракет
Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Швидше за все тут комплекс причин, дійсно. Для росіян зараз проблематично і доставляти ракети, і обслуговувати ракетні установки, які випускають "калібри", і перезавантажуватися "калібрами", оскільки вся ця логістика та інфраструктура залишається в севастопольських бухтах", - зазначила Гуменюк.
За словами речниці, на сьогодні російським ракетоносіям складно добиратися до тимчасово окупованого Криму. Кожна така спроба пов'язана з підвищеною загрозою атак надводних дронів.
Саме тому, за словами Гуменюк, загарбники активно зміцнюють свій пункт базування у Новоросійську додатковими боновими загородженнями.
- Напередодні очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що РФ використовувала крилаті ракети Х-101 замість "калібрів", бо вони ефективніші. Проте за цей час росіяни накопичили "калібри", які готові до застосування.
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