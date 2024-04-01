Гуменюк пояснила, чому росіяни тепер рідше обстрілюють Україну "калібрами"

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Швидше за все тут комплекс причин, дійсно. Для росіян зараз проблематично і доставляти ракети, і обслуговувати ракетні установки, які випускають "калібри", і перезавантажуватися "калібрами", оскільки вся ця логістика та інфраструктура залишається в севастопольських бухтах", - зазначила Гуменюк.

За словами речниці, на сьогодні російським ракетоносіям складно добиратися до тимчасово окупованого Криму. Кожна така спроба пов'язана з підвищеною загрозою атак надводних дронів.

Саме тому, за словами Гуменюк, загарбники активно зміцнюють свій пункт базування у Новоросійську додатковими боновими загородженнями.