Буданов заявив, що росіяни накопичили "Калібри" й, імовірно, застосують їх найближчим часом

Про це Буданов заявив в ефірі телемарафону.

"Калібри накопичувалися весь цей період. Вони абсолютно готові до застосування", - зазначив він, додавши, що у Росії було прийняте рішення використовувати крилаті ракети Х-101 замість "Калібрів", тому що вони ефективніші.

"Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо "Калібри", тому що кількість Х-101 значно скоротилася. Є нормативно-правові акти, документи, рішення і т.д. Перше - це поновити запас ракет флоту, бо вони значно на той час скоротилися. Це завдання вони виконали. Тобто зараз вони технічно готові до їх застосування. Поки флот накопичував свої ракети, Повітряно-космічні сили РФ використовували Х-101", - пояснив Буданов.