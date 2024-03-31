Буданов заявив, що росіяни накопичили "Калібри" й, імовірно, застосують їх найближчим часом
Очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив, що РФ використовувала крилаті ракети Х-101 замість "Калібрів", бо вони ефективніші. Проте за цей час росіяни накопичили "Калібри", які готові до застосування
Про це Буданов заявив в ефірі телемарафону.
"Калібри накопичувалися весь цей період. Вони абсолютно готові до застосування", - зазначив він, додавши, що у Росії було прийняте рішення використовувати крилаті ракети Х-101 замість "Калібрів", тому що вони ефективніші.
"Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо "Калібри", тому що кількість Х-101 значно скоротилася. Є нормативно-правові акти, документи, рішення і т.д. Перше - це поновити запас ракет флоту, бо вони значно на той час скоротилися. Це завдання вони виконали. Тобто зараз вони технічно готові до їх застосування. Поки флот накопичував свої ракети, Повітряно-космічні сили РФ використовували Х-101", - пояснив Буданов.
- Наталя Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник, зазначила, що 12 лютого у Чорному морі зберігається високий рівень небезпеки, на чергуванні два ворожих ракетоносії з загальним залпом 16 "калібрів".
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