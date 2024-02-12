У Силах оборони пояснили, чому ворог збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Треба пам'ятати, що ворожі ракетоносії наразі передислоковані у Новоросійськ, де їм трошки затісно, тому що пункт базування не передбачає місця для кожного такого воєнного об'єкта. Відповідно, час від часу вони, як оладки на сковорідці, перевертаються, тобто їм треба поміняти місця дислокації, тому доводиться виходити в море, щоб всі вийшли й по новій черзі зайшли", - пояснила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

За її словами, треба ретельно відстежувати та фільтрувати інформацію.

"Ми побачили активність, що ракетоносії почали рух у напрямку відкритого моря, тому попередили населення про те, що такі виходи можуть нести за собою небезпеку. Потім, коли ракетоносії вмостилися на місцях, ми побачили, що на чергуванні залишилося два фрегати "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен", які несуть на собі до 16 "калібрів", це теж високий рівень небезпеки. Загальне корабельне угруповання противника у Чорному морі наразі складається з 6 одиниць, які патрулюють і відстежують небезпеку на випадок відбиття атак як з повітря, так і дронів морського походження", - зауважила Наталя Гуменюк.