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РФ вивела у Чорне море 4 ракетоносії: загальний залп до 32 "калібрів"

11 лютого, 2024 неділя
08:45
Війна з Росією чорне море, ракетоносій рф

Станом на ранок 11 лютого в Чорному морі чергують 14 ворожих  кораблів, серед яких 4 носії крилатих ракет "калібр". Загальний залп до 32 ракет

Про це повідомляють військово-морські сили України.

"Станом на 08:00 11.02.2024 в Чорному морі  14 ворожих  кораблів серед яких 4 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 32 ракет", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в Азовському морі росіяни тримають на чергуванні 1 корабель, а в Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 22 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря - 6 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

ВМС України наголошують, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

  • Станом на ранок п'ятниці, 9 лютого, російські окупанти виводили у Чорне море 4 кораблі. Натомість ракетоносії перебували у пунктах базування.
Теги:
Росія
корабель
російська армія
ВМСУ
Азовське море
крилата ракета
Чорноморський флот Росії
Чорне море
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