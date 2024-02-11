РФ вивела у Чорне море 4 ракетоносії: загальний залп до 32 "калібрів"

Про це повідомляють військово-морські сили України.

"Станом на 08:00 11.02.2024 в Чорному морі 14 ворожих кораблів серед яких 4 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 32 ракет", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в Азовському морі росіяни тримають на чергуванні 1 корабель, а в Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 22 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря - 6 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

ВМС України наголошують, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).