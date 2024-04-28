Пан Олександр чекав на цей арешт і готувався до нього, навіть зробив все від нього залежне, щоби арешт відбувся — зокрема, публічно заявив, що допомагає сам і закликає інших допомагати росіянам-добровольцям, які воюють у складі ЗСУ. Тобто добровільно зізнався у злочині проти держави, за який в путінській Росії немає прощення. Пару тижнів тому він відвідав свою родину в Константинополі, попрощався з ними... й повернувся назад до Санкт-Петербурга чекати неминучого арешту.

Чому? Навіщо? Чому би не залишитися в Туреччині, раз вже "випустили"?

Це, напевно, важко зрозуміти поглядом зі сторони. Але є в російських дисидентів така сумна традиція: піти під арешт, піти добровільно на страждання і цілком можливу смерть в ув'язненні, щоби "постраждати за народ" із вірою, що ці страждання не даремні.

Паралель з історією Навального тут напрошується сама собою; але, на відміну від Навального, Олександр Скобов був і є союзником України повністю й беззастережно.

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Ось що він сказав за кілька днів до арешту:

"Должна быть уничтожена российская империя, Россия должна измениться территориально, ее части должны стать более самостоятельным. Я не берусь предрешать, в каких формах это будет. Может быть, это будет просто распад на несколько десятков самостоятельных политических образований. Может, основная часть нынешних субъектов Федерации сохранит между собой единство. Может, два-три крупных образования, я не знаю. Тут ничего предугадать невозможно. Но то, что должна быть сломана имперская сущность российского государства, покончено с имперской идентичностью, чувством принадлежности к огромному государству, которое сильнее всех, это обязательно. Если имперское подсознание сохранится, оно будет и дальше воспроизводить агрессивные авторитарные режимы. Тогда никаких по-настоящему глубоких изменений не произойдет. И никаких дверей для прогресса не останется. Эта имперская идентичность должна исчезнуть. Разваливать империю будем не мы, а местные правящие элиты. Когда они это сделают, у людей начнет формироваться новая идентичность".

Власне, я казав і кажу те саме. Але різниця в тому, що я це кажу, бувши в Києві, а він сказав те саме у Санкт-Петербурзі.

Можливо, ви колись цікавилися питанням, а чи існують справжні хороші росіяни — без іронічних лапок. Так, існують. Одного з них арештували.

Джерело

Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

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