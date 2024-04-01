"Священна війна" для православ'я — єресь
Я коротко щодо російської церкви та нещодавнього документа, де "СВО" назвали "священною війною"
Те, що ще рік тому було дурнею навіженого Охлобистіна, стало загальним правилом для російської церкви.
Іронія в тому, що "Священна війна" - термін, взагалі чужий православній традиції. Не те щоб та виключає війни як такі, але вважає їх скоріш вимушеною необхідністю самозахисту. "Священна війна" - це щось на кшталт "Священне прибрання".
Ну й на додаток офіційна фіксація твердження, що після завершення "СВО" Україна має увійти у виключну зону впливу Росії. Це твердження церкви, нагадаю.
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Що ж. Я вважаю, що це дуже добре. Я щиро вдячний патріарху Кирилу. Він вже котрий раз таке робить: слухняно бере під козирок там, де це призводить до втрати позицій його церкви, що формувалися сторіччями.
Це невимовний козир усім опонентам РПЦ у світі та неймовірної сили удар не скажу куди усім її адвокатам. Фактично, на весь світ проголошена і патріархом підписана абсолютно протилежна православній традиції єресь.
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Після цього навіть найлояльнішим симпатикам РПЦ в інших помісних церквах бракуватиме аргументів. А в Штатах тільки-тільки почали розгортати лобістську кампанію щодо "в Україні переслідують християн" - і як її вести далі, якщо РПЦ в одноголосному порядку проголосила, що завоювання України є справою священною.
Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч
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