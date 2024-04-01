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OPINION

Чому Вікіпедія для росіян більший ворог, аніж горілка

Віктор Каспрук
1 квітня, 2024 понедiлок
12:01
Погляд Віктор Каспрук

У Росії вже можна забути про слово цензура, оскільки вона вже стала там нормою повсякденного життя

І якщо так піде й далі, за путінськими політичними лекалами, то навіть ті куці залишки умовної свободи у Російській Федерації, котрі з якихось причин ще не зуміли до кінця викорінити, повністю ліквідують. В Кремлі вважають, що давно потрібно було це зробити. Щоб росіяни мали можливість читати лише "патріотичну" пресу.

Діючи в цьому річищі, там для населення готують чергові нововведення. Так у рупорі путінської інформаційної пропаганди, РИА Новости, з’явилася стаття "В Госдуме рассказали, почему "Википедию" могут заблокировать в России". І, зрозуміло, що після її появи пройде не так багато часу, і цю фундаментальну заборонну ідею втілять у життя.

РИА Новости далі повідомляє, що "Википедию" могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN, написал зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин в Telegram".

"Коллеги из "Руниверсалиса" абсолютно правильно обращают внимание на существование целой вики-статьи, которая не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует пользователям их применять", – отметил он. Он указал, что содержание этого материала полностью соответствует критериям для блокировки, недавно озвученным Роскомнадзором".

Таким чином тоталітарний кремлівський режим готується відкрити свою "Путінопедію". "Підстави" для цього у Росії знайти не важко, адже за словами цього парламентаря, "у регулятора есть еще целый ряд претензий, по многим из которых уже вынесли судебные решения, и существуют законные основания для блокировки "Википедии". При этом, как подчеркнул Горелкин, важно, чтобы это не вызвало "резкого дискомфорта" у пользователей".

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Всі ці ініціативи є підготовкою до нового закручування гайок після чергових виборів Путіна для Росії. Схоже на те, що поки повністю Інтернет в Російській Федерації для населення не закриють. Це відбуватиметься крок за кроком, поетапно, щоб користувачі не відразу відчули, що вони перебувають у штучному інформаційному просторі, придуманому для них підручними диктатора.

Напередодні повного повернення "залізної завіси", необхідно мовчазне російське населення поступово до цього підготувати. Путінські раби повинні працювати на вибудувану ним за 25 років його правління злочинну систему. Ні правдива інформація, ні відпочинок, ні розваги їм не потрібні. І вже досить скоро єдиною розвагою для цих безмовних кріпаків стане хіба що сон. Адже в Москві ще не навчилися контролювати те, щоб росіяни, засипаючи бачили лише патріотичні сни.

Далі, як зазначається в РИА Новости: Горелкин "отметил, что фактически всю ценную информацию с ресурса уже продублировали, приведя в соответствие с энциклопедическими нормами, и разместили в российском сегменте интернета: на портале "БРЭ", "Рувики" и "Руниверсалисе". Теперь осталось лишь внедрить техническое решение, чтобы по ссылке на статью "Википедии" пользователю предлагалось открыть ее безопасный вариант на одном из российских аналогов, указал депутат. Горелкин сообщил, что такой алгоритм уже разрабатывают эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ)".

Хоча різкого дискомфорту уникнути не вийде, достатньо тільки порівняти відвідуваність (наприклад, по Similarweb) "Вікіпедії" – 138,2 мільйона із зазначеними сайтами: " БРЭ"  – 2 мільйони, "Рувики" – 236 тисяч, "Руниверсалис" – 1,1 мільйона. При цьому "БРЭ", "Рувики" та "Руниверсалис" – лише відцензуровані клони "Вікіпедії", і жодної додаткової цінності вони не несуть й сенсу в них немає.

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Наразі в цій статті чомусь не вказується, що взагалі означає "безопасный вариант".

"Безопасный" для кого, для Путіна, для його режиму, чи для населення Росії? Непідцензурний Інтернет для якого незабаром може стати повністю недоступним. Його замінить "Путіннет" та одержавлений телевізор, з пропагандистськими програмами Соловйова, Кисельова і Скабєєвої.  

Однак цей депутат видно не знає, що коли потрібна інструкція, як в Російській Федерації обійти блокування, то користувачі, швидше за все, будуть дивитися Ютуб, а в "Вікіпедії" шукати зовсім іншу інформацію. Можливо, що кремлівській владі також не подобаються статті у "Вікіпедії" про Путіна, Медведєва та інших подібних політичних персонажів.

"Вікіпедія" – це інформаційний ресурс, де кожен може долучитися до внесення змін до статті. І якщо ви вважаєте, що інформація не зовсім перевірена, то виправте. Крім того, "Вікіпедія" не істина останньої інстанції, а максимально можливо повна і перевірена  Інтернет-енциклопедія.  А вже вірити чи ні написаному там – ваша справа. Проте обмеження доступу до будь-якої інформації в Росії – це цензура та диктатура.

Хоча існує ще один важливий момент, політики, які пропонують  заблокувати "Вікіпедію" в Росії, є шкідниками. Тому, що у такому випадку, більшість росіян, які не користуються VPN, перестануть вносити правки до російськомовної та англомовної "Вікіпедії", борючись нібито з "антиросійською" та "антипутінською" пропагандою, а значить, цієї "пропаганди" там стане набагато більше, ніж зараз.

При цьому варто  мати на увазі, що англійська версія "Вікіпедії" є своєрідною головною "Вікіпедією", статті звідти перекладають та додають до інших "Вікіпедій". Тобто нібито "антиросійська" пропаганда без жодних перешкод поширюватиметься по всіх країнах – не тільки західних, а й дружніх до Москви. Горелкин і йому подібні, явно не здатні прораховувати наслідки своїх дій хоча б на декілька кроків наперед.

У Кремлі готуються до перекриття для росіян будь-якої альтернативної інформації. І коли навіть спробувати повірити у те, що "Вікіпедія" – це страшне лихо для населення Російської Федерації, а точніше для її правителів, то алкоголь приносить більше шкоди, ніж "Вікіпедія". Але забороняти його ніхто не збирається, хоч це було б логічним рішенням. На думку правителів Росії "Вікіпедія" – більший ворог народу, ніж алкоголь. Що ж далі?..

Джерело

Про автора. Віктор Каспрук, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Росія
цензура
Володимир Путін
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