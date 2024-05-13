ЗСУ треба реформувати, щоб їхня структура відповідала нинішнім потребам у застосуванні дронів.

Дрони нині уже є основним видом озброєння та військової техніки. Почасти це через дефіцит старих видів озброєння та боєприпасів до них. Але в основному дрони захоплюють лідерство через свою дешевизну, простоту та інтелектуальність.

Давно вже дрони стали основним засобом розвідки, збору інформації для забезпечення ситуаційної обізнаності командирів.

Тепер вони стають основним засобом ураження лінійних підрозділів. Не кулемети, не міномети, не придана артилерія з її невисоким темпом стрільби, не танки з їхньою вразливістю — а саме ФПВ-коптери, котрі працюють як камікадзе і як бомбардувальники, є нині найперспективнішими для України, враховуючи міжнародно-політичні та економічні реалії.

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Тож усі підрозділи, котрі обороняються і наступають на лінії фронту, мають будуватися навколо свого основного засобу ураження — тобто дронів. Піхота, міномети, кулемети, сапери, ППО, артилерія мусять допомагати підрозділам дроноводів робити свою роботу, прикривати їх і доповнювати, посилювати їх вогневе ураження. Розвідка, зв’язок, ремонт, логістика мусять будуватися перш за все навколо завдання забезпечити ефективну діяльність дронових ударників і саперів. Радіотехнічна розвідка і спеціалісти з радіоелектронної боротьби мусять бути частиною дронового підрозділу, працювати під командуванням його командирів, а не автономно.

Звісно, це потребує змін у якості управління. Командири мотопіхотних чи механізованих батальйонів мають де-факто стати командирами підрозділів повітряних, водних та наземних дронів. Для цього потрібна відповідна освіта, курси, котрі включатимуть дистанційну та очну компоненти.

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Нам треба, фактично, усю армію без винятку перевчити на дрони. ЗСУ слід роботизувати повністю.

Якось так.

А взагалі, нам би дуже допомогла відкритість Генштабу до пропозицій щодо інноваційних реформ у війську. Зміни у технічних характеристиках тих засобів, якими воюють нині солдати на фронті, випереджають структурні зміни у бойових підрозділах. Нині з росіянами воює не струнка вертикаль, а мережа — в тому числі й низових ініціатив, котрі займаються розвідкою, ураженням, РЕРом і РЕБом тощо. Тож із мережею потрібно по-своєму ефективно взаємодіяти.

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Про автора. Ігор Луценко, журналіст, воїн ЗСУ

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